Agenda de Mercier, semaine du 2 octobre

Souper spaghetti

Un souper spaghetti se tiendra le samedi 14 octobre, à compter de 18h30, à la salle du Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs (4000, rue Bossuet).

La soirée sera animée par un DJ qui fera danser les participants sur de la musique d’un large répertoire de danses sociales et autres.

Le coût des billets est de 20 $ par personne et de 10 $ pour les enfants de 7 à 12 ans. Ils sont en vente au secrétariat du centre.

Dîner fèves au lard

Un dîner fèves au lard aura lieu le vendredi 13 octobre, de 11h30 à 13h, au Chez-Nous de Mercier-Est (7958, rue Hochelaga), sous le thème de l’Halloween et du Vendredi 13.

Organisé par la Fraternité des policiers et policières de Montréal et le SPVM, cette activité est une collecte de fonds au profit des plus démunis montréalais. Le repas, au coût de 7 $, comprend fèves au lard, petit pain, gâteau, beurre et breuvage.

Le Chez-Nous tiendra également un encan silencieux au cours duquel les participants pourront miser sur des bières de microbrasseries et autres produits dignes des sept péchés capitaux.

Pour inscription, on compose le 514 354-5131.

Bénévoles recherchés

La Maison des familles de Mercier-Est est à la recherche de bénévoles pour assurer le soutien à l’accueil de l’organisme.

Les personnes recherchées doivent être capable de communiquer aisément en français, être responsables, discrètes et axées sur le respect d’autrui et la confidentialité. Elles doivent être prêtes à s’engager pour une période d’environ quatre mois. Diverses plages-horaire sont disponibles.

Pour information, on communique avec Marc Frédéric Poirier au 514 354-6044.

Bières et fromages de MAGI

Le traditionnel événement-bénéfice Bières et fromages de la maison des jeunes MAGI se tiendra le 19 octobre, dès 17h, au Lux Gouverneur (5500, rue Sherbrooke).

Stationnement disponible à l’école secondaire Marguerite-De Lajemmerais sur présentation du billet d’entrée.

Les billets sont en vente au coût de 80 $. À l’achat de cinq billets, le sixième est gratuit. Pour information, on contacte Marilyn Gill au 514 259-7692 poste 22.