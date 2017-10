Agenda de Mercier, semaine du 23 octobre

Fête d’Halloween dans Louis-Riel

Les gens sont invités à découvrir le côté sombre de la rue Beaubien le samedi 28 octobre, à compter de 14h, dans le cadre de l’Halloween.

Plusieurs activités et histoires de peur attendent les participants sur l’artère.

Le Comité de surveillance Louis-Riel offriront un atelier de maquillage, de 13h à 17h, dans leur lugubre local du 6751-A Beaubien Est et de 15h à 17h, les commerçants de la rue Beaubien offriront des bonbons gluants.

Pour s’inscrire ou information, on compose le 514 899-0642.

Ateliers sur les pratiques parentales

À compter du 25 octobre, tous les mercredis de 13h à 15h, des ateliers gratuits sur les pratiques parentales positives sont dispensés à la Maison des familles de Mercier-Est (700, rue Georges-Bizet).

Les rencontres, huit au total, sont animées par des intervenantes du CLSC et de la Maison des familles. Une halte-garderie est disponible sur place. Pour information et inscription, on compose le 514 354-6044.

Concert bénéfice

La paroisse Saint-Fabien organise un concert bénéfice le samedi 28 octobre, à 19h30, au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs.

Au menu, 70 chanteurs de la Place Bourget, sous la supervision de Claudel Calender, et 20 musiciens.

Le coût des billets est de 30 $ en prévente et 35 $ à la porte le soir de l’événement. Les portes ouvriront à 18h30.

Spectacle pour enfant

«TNT» un spectacle musical pour les enfants de 5 à 12 ans se tiendra le dimanche 29 octobre, à 14h, à la maison de la culture Mercier (8105, Hochelaga).

Pour information et inscription, on compose le 514 872-8755.

Souper dansant

Le club social des Amis de Saint-Fabien tiendra son prochain souper dansant le vendredi 3 novembre, à compter de 17h45, au sous-sol de l’église Saint-Fabien (6455, de Renty).

Pour information, on communique avec Candide au 514 322-5734 ou Madeleine 514 255-9706.

Cours de danse

Des cours de salsa cubaine sont offerts au centre Pierre-Charbonneau (3000, rue Viau) et la prochaine session de 10 cours débutera le jeudi 2 novembre. Les séances sont d’une durée de 1h30 et commencent à 18h30.

Par ailleurs, des cours de danse en ligne sont aussi offerts. Les débutants (sans base) ont rendez-vous les mercredis, de 12h30 à 14h, les débutants 2 les mercredis de 9h15 à 10h45, et les intermédiaires et avancés les mercredis, de 10h45 à 12h15.

Pour information, on compose le 514 252-4222.