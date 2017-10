Agenda Anjou, semaine du 30 octobre

Activités pour aînés

Le Bel Âge d’Anjou propose un souper dansant Noir et Blanc, le samedi 4 novembre, de 18h à minuit, au coût de 25$ pour les membres et 30$ pour les non-membres. Les participants peuvent apporter leur boisson.

Une activité de jeux de cartes est offerte aux membres, les 29 octobre, 12 et 16 novembre, de 14h à 16h30, au coût de 2$.

Pour de l’information, on joint Cécile Tardif au 514 355-9385 ou au belageanjou@gmail.com.

Conférence

Les Ateliers mot à mot tiennent une conférence gratuite intitulée «Le stress et l’anxiété» le mercredi 6 novembre, de 13h30 à 15h30, dans les locaux de l’organisme situés au 8656, avenue Chaumont.

L’activité sera animée par Luce Denault, intervenante sociale. L’inscription est obligatoire. Pour information, on joint Claudia Lavallée au 514 354-6526.

Atelier de Noël

La Société d’horticulture, d’écologie et de vivaces d’Anjou (SHÉVA) organise un atelier de Noël intitulé «Noël, découverte et inspiration» à la Pépinière Éco-Verdure de Saint-Eustache.

L’activité aura lieu le mardi 14 novembre. Le coût pour y prendre part est de 10 $ pour les membres et de 20 $ pour les non-membres.

Le départ aura lieu à 18h30 du stationnement du centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau). Pour inscription ou information, on communique avec la SHÉVA au 514 990-4391.

Concours de chant Anjou Star

Il est présentement temps de s’inscrire pour la troisième édition du concours de chant Anjou Star.

Deux catégories sont au programme: 8-12 as et 13-17 ans. Les auditions auront lieu le 10 décembre et plusieurs prix sont à gagner.

Le formulaire d’inscription est accessible au http://www.anjoustar.ca. Pour information, on compose le 514 677-1096.

Le Bel âge d’Anjou

Noël rock & roll et les grands classiques du temps des Fêtes avec Martin Fontaine le vendredi 15 décembre, à la salle Renaissance (7550, boulevard Henri-Bourassa).

Les billets sont en vente au coût de 119 $ par personne comprenant le souper quatre services, le spectacle, la danse, les taxes et les frais de services.

Un cocktail est offert à compter de 17h et le souper débute à 18h. Le transport est la responsabilité des participants. Pour information, on joint Cécile Tardif au 514 355-9385.

Recherche de joueurs de quilles

L’association Au fil du temps d’Anjou est à la recherche de joueurs de quilles pour compléter ses équipes, les lundis, à 13h, à la salle Anjou-sur-le-lac.

Pour information, on compose le 514 352-7591.

Bénévoles recherchés

La Maison de la famille du Service d’aide communautaire Anjou est à la recherche de bénévoles avec de l’expérience pour animer des ateliers de cuisine, de couture ou de tricot, à raison de deux heures par semaine.

Pour information, on communique avec Cynthia Morgan au 514 355-4689.