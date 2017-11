Agenda de Mercier, semaine du 27 novembre

Bénévoles recherchés

Le Club des petits déjeuners a un urgent besoin de bénévoles. Ces derniers sont responsables de préparer et servir le déjeuner aux enfants dans les écoles avant le début des classes.

Pour information, on communique avec Carole Harnois au 450 641-3230 poste 3357 ou 1 888 442-1217. Les personnes intéressées peuvent également aller au clubdejeuner.org/devenir-benevole.

Marché de Noël

Les élèves, enseignants et parents de l’école Saint-Fabien organisent un marché de Noël le jeudi 7 décembre, de 16h à 19h, dans leur établissement (6500, avenue de Renty).

On y retrouvera notamment des desserts et petits délices maison, des créations artistiques faites par les élèves pour agrémenter les décorations de Noël, des jouets et des sapins naturels.

Les fonds recueillis permettront la réalisation de projets spéciaux et éducatifs au profit des élèves.

Ateliers de basketball

Les Citadins, club sportif de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), offriront des ateliers de basketball gratuits pour les garçons et filles de 6 à 15 ans le vendredi 15 décembre, de 18h à 20h30, au Centre Pierre-Charbonneau (3000, boulevard Viau).

Au programme, exercices de «dribbles», de passes, de «lay up» en compagnie des joueurs de l’équipe de basketball de l’UQAM.

Les participants n’ont qu’à apporter un short, chandail, espadrilles et une bouteille d’eau.

De plus, en préparation pour les Jeux de Montréal 2018, il y aura recrutement afin de former l’équipe compétitive qui y prendra part ainsi que formation d’équipes pour la ligue de basketball de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve.

Pour s’inscrire, on communique avec le Service des loisirs Saint-Justin au 514 872-1821 ou avec le Service des loisirs Sainte-Claire au 514 354-0390.

Formation

Le Centre récréatif et communautaire (CRC) Saint-Donat offre la formation d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA) en février prochain aux personnes intéressées à devenir moniteur de camp de jour.

Pour information et inscription, on compose le 514 253-8913.

Concert de Noël

Le Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs organise un concert de Noël le vendredi 1er décembre, à compter de 19h30, en compagnie de Nathalie Choquette, soprano, sa fille Éléonore et le Chœur des Petits chanteurs de Laval.

Les musiciens interprèteront plusieurs des plus beaux chants de Noël. Les billets sont en vente au secrétariat du Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs (4000, rue Bossuet) et les paiements doivent être faits en argent ou par chèque. Pour information, on compose le 514 254-5376.

Cinéma en famille gratuit

Dans le cadre du projet Parents-relais, les familles et résidents de Mercier-Est sont invités à la projection de courts-métrages d’animation pour petits et grands le samedi 2 décembre, à partir de 13h30, au cinéma de quartier Station Vu (8075, rue Hochelaga, bureau 201).

L’activité est gratuite. Du maïs soufflé et des breuvages seront offerts gratuitement aux personnes présentes. Les places sont toutefois limitées, premier arrivé, premier servi.

Rappelons que la mission du projet-pilote Parents-relais, démarré en septembre dernier, est d’aller à la rencontre des parents de Mercier-Est afin de les orienter, de les accompagner et de leur faire découvrir le quartier et ses ressources. Au cours de l’activité, les parents volontaires seront présents pour répondre à toutes les questions concernant ce projet d’engagement citoyen réalisé conjointement par la Maison des familles de Mercier-Est et le Carrefour jeunesse emploi de Mercier.

Offre d’emploi

Solidarité Mercier-Est est à la recherche d’un(e) agent(e) de développement social (enfant-famille-communauté) pour se joindre à son équipe, plus précisément, au volet développement social. L’agent(e) aura le mandat de coordonner la fin de la démarche Enfance-famille financée par Avenir d’Enfants (fin prévue en 2019) ainsi qu’à la réalisation du plan d’action 2017+ Enfant (0-17)-Famille-Communauté, rédigé et adopté par le Comité de développement social (CDS) en avril 2017. Pour plus de renseignements, on visite http://solidaritemercierest.org/emplois/.