Agenda d’Anjou, semaine du 15 janvier

Ateliers informatiques

Le Courrier blanc, programme du SAC Anjou, offre aux personnes de 55 ans et plus des formations de retouches photos, d’initiation à la caméra numérique ou à la fonction de caméra numérique, traitement de texte, Excel, Windows 10, Internet de base, tablette et téléphone intelligent. Les ateliers débutent le 21 janvier.

Les ateliers sont conditionnels au paiement d’une inscription annuelle de 25 $. Les coûts des formations varient de 12 $ à 50 $. Pour information, on compose le 514 354-4299.

Inscriptions à l’école artistique Marie-Prose

Les inscriptions pour la nouvelle session de cours à l’école artistique Marie-Prose se dérouleront les 16, 17, 23 et 24 janvier, au 7083, rue Jarry Est bureau 212.

Formation offerte pour les 3 à 25 ans: danse, chant et instruments de musique. Nouvelles troupes avancées. Premier cours gratuit. Pour information, 514 677-1096.

Programme d’aide et d’accompagnement social-action

Le Carrefour solidarité Anjou, en collaboration avec Emploi-Québec, est présentement à la recherche de personnes pour participer au programme d’aide et d’accompagnement social-action.

La durée du programme est de 12 mois, à raison de 20 heures par semaine, et il s’adresse aux personnes prestataires d’aide sociale.

Ceux qui participeront au programme auront droit à une augmentation de l’aide financière accordée et les frais de transport seront payés (carte mensuelle de la STM).

Pour des renseignements supplémentaires et prendre rendez-vous, on joint Manuel au 514 355-4417, du lundi au vendredi, de 9h à 16h30.

Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale annuelle du Cercle de l’amitié Anjou se tiendra le 13 février prochain, à 14h, au Centre communautaire Anjou.

Les membres sont invités en grand nombre puisqu’une décision importante sera prise lors de la rencontre.

Pour information, on communique avec Jean au 450 651-6285.

Recrutement de bénévoles

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante auprès de la clientèle de l’hôpital.

Les personnes intéressées doivent être âgées de 18 ans et plus, disponibles quatre heures par semaine pour au moins 100 heures et la formation est offerte.

Des rencontres d’information se tiendront les 23 janvier ou jeudi 25 janvier. L’inscription à l’avance est obligatoire.

Pour information ou soumettre sa candidature, on compose le 514 252-3865 (option 1) ou benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca.

Sortie à la cabane à sucre

L’association Au fil du temps d’Anjou organise une sortie à la cabane à sucre Chez Constantin le mercredi 28 mars prochain.

Il faut toutefois réserver sa place avant le 29 janvier. Pour information, on communique avec Roland Léger au 514 352-8630.

Cercle amitié Anjou

Différentes sorties seront organisées au cours des prochaines semaines au Cercle de l’amitié Anjou.

Spectacle «The music of my life» regroupant trois chanteurs, huit musiciens et trois choristes le 11 février, à 14h, au Gésu.

Dîner à la cabane à sucre du Chalet du ruisseau le jeudi 29 mars.

Spectacle de danse country le samedi 14 avril, à Saint-Roch-de-l’Achigan, au cours duquel les participants pourront également fouler le plancher de danse.

Pour information, on joint Micheline au 514 727-3531.

Souper et soirée dansante de la Saint-Valentin

Le Bel âge d’Anjou tiendra un souper et une soirée dansante de la Saint-Valentin le vendredi 9 février, à compter de 18 h, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau).

Le coût de la soirée est de 25 $ pour les membres et de 30 $ pour les non-membres. Les gens peuvent apporter leur boisson.

Les billets sont en vente à compter du 11 janvier. Pour information, on joint Cécile Tardif au 514 355-9385.

Retour des activités au Bel âge d’Anjou

Les activités du Bel âge d’Anjou seront de retour en janvier pour une nouvelle session.

Danse en ligne (pratique), jusqu’ au 24 mai, de 19h à 21h. Le coût est de 10 $ si inscrit à un cours sinon 20 $ pour l’année.

Cours de danse en ligne tous les lundis jusqu’au 21 mai. Pour les débutants, de 18h30 à 19h30, 55 $ pour la session ou 4 $ par cours. Pour les intermédiaires ou avancés, de 9h30 à 11h30 et 19h45 à 21h45, 65 $ pour la session ou 5 $ par cours.

Baseball-poches tous les lundis, jusqu’au 23 avril, de 13h à 16h30. Cartes le 28 janvier, les 11 et 25 février, les 11 et 25 mars, les 15 et 29 avril, ainsi que le 6 mai, de 14h à 16h30.

Bingo tous les dimanches jusqu’au 6 mai, de 18h45 à 22h. Toutes les activités se déroulent au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau). Pour information, on joint Cécile Tardif au 514 355-9385.

Bénévoles recherchés

La Maison de la famille du SAC Anjou est à la recherche de bénévoles d’expérience pour animer des ateliers de cuisine, couture et de tricot pour des enfants de 6 à 12 ans.

Pour information, on communique avec Cynthia Morgan au 514 355-4689.