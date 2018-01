Agenda d’Anjou, semaine du 29 janvier

Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale annuelle du Cercle de l’amitié Anjou se tiendra le 13 février prochain, à 14h, au Centre communautaire Anjou.

Les membres sont invités en grand nombre puisqu’une décision importante sera prise lors de la rencontre.

Le prochain souper BBQ de l’organisme aura quant à lui lieu le 23 février, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau).

Le club est également à la recherche de bénévoles, de joueurs de carte et de tricoteuses…

Pour information, on communique avec Jean au 450 651-6285.

Formation de la SHÉVA

La Société d’horticulture, d’écologie et de vivaces d’Anjou (SHÉVA) tiendra diverses formations au cours des prochaines semaines sur les huiles essentielles: soins pour le corps (6 février); entretien ménager (13 février) et huiles et santé hivernale (20 février).

Les cours auront lieu au Centre communautaire Anjou (7800, boulevard Métropolitain Est), de 19h à 21h. Pour information, on contacte la SHÉVA au 514 990-4391.

Sortie à la cabane à sucre

L’association Au fil du temps d’Anjou organise une sortie à la cabane à sucre Chez Constantin le mercredi 28 mars prochain.

Pour information, on communique avec Roland Léger au 514 352-8630.

Cercle amitié Anjou

Différentes sorties seront organisées au cours des prochaines semaines au Cercle de l’amitié Anjou.

Spectacle «The music of my life» regroupant trois chanteurs, huit musiciens et trois choristes le 11 février, à 14h, au Gésu.

Dîner à la cabane à sucre du Chalet du ruisseau le jeudi 29 mars.

Spectacle de danse country le samedi 14 avril, à Saint-Roch-de-l’Achigan, au cours duquel les participants pourront également fouler le plancher de danse.

Pour information, on joint Micheline au 514 727-3531.

Souper et soirée dansante de la Saint-Valentin

Le Bel âge d’Anjou tiendra un souper et une soirée dansante de la Saint-Valentin le vendredi 9 février, à compter de 18 h, au centre Roger-Rousseau (7501, avenue Rondeau).

Le coût de la soirée est de 25 $ pour les membres et de 30 $ pour les non-membres. Les gens peuvent apporter leur boisson.

Les billets sont en vente à compter du 11 janvier. Pour information, on joint Cécile Tardif au 514 355-9385.

Programme d’aide et d’accompagnement social-action

Le Carrefour solidarité Anjou, en collaboration avec Emploi-Québec, est présentement à la recherche de personnes pour participer au programme d’aide et d’accompagnement social-action.

La durée du programme est de 12 mois, à raison de 20 heures par semaine, et il s’adresse aux personnes prestataires d’aide sociale.

Ceux qui participeront au programme auront droit à une augmentation de l’aide financière accordée et les frais de transport seront payés (carte mensuelle de la STM).

Pour des renseignements supplémentaires et prendre rendez-vous, on joint Manuel au 514 355-4417, du lundi au vendredi, de 9h à 16h30.

Bénévoles recherchés

La Maison de la famille du SAC Anjou est à la recherche de bénévoles d’expérience pour animer des ateliers de cuisine, couture et de tricot pour des enfants de 6 à 12 ans.

Pour information, on communique avec Cynthia Morgan au 514 355-4689.