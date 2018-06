Agenda d’Anjou, semaine du 18 juin

«Active ton parc»

Une programmation d’activités sportives libres et gratuites attend les jeunes de 12 à 17 ans dans quatre parcs de l’arrondissement cet été.

Les sports comme le soccer, le basketball et le flag-football y seront pratiqués. Il y aura aussi un volet découverte avec des activités de «bootcamp», zumba, volleyball et plus encore.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire, les animateurs accueilleront les participants au chalet du parc en question: les lundis et jeudis, de 14h30 à 16h30, au parc Goncourt; les mardis et vendredis, de 14h30 à 16h30, au parc des Roseraies; le mercredi, de 14h30 à 16h30, en alternance au parc des Roseraies et Goncourt.

Les lundis et jeudis, de 17h à 19h, au parc Lucie-Bruneau; les mardis et vendredis, de 17h à 19h, au parc Roger-Rousseau; le mercredi, de 17h à 19h, en alternance au parc Lucie-Bruneau et Roger-Rousseau.

«Les jeudis découverte à la place des Angevins»

La place des Angevins accueillera plusieurs artistes en prestation tout au cours de la saison estivale.

Le jeudi 12 juillet, à 18h, initiation à la danse indienne et à 19h, spectacle de cirque avec Brotipo et les Foutoukours.

Le 19 juillet, à 19h, concert de l’Orchestre à vents du Suroît.

Le 26 juillet, à 18h, initiation à la danse latine des Caraïbes et à 19h, spectacle de musique haïtienne avec Makaya.

Concerts sur l’herbe

Les concerts sur l’herbe proposent aux gens de découvrir des artistes tout près de chez vous. Dès 17h, les gens sont invités à la place des Angevins avec leur pique-nique ou encore ils peuvent profiter des hot-dogs servis gratuitement.

Le 4 juillet, à 18h, espace forain et animation ambulante. À 19h, spectacle de musique latine en compagnie de Dominique Hudson.

Fête de quartier

Les fêtes de quartier qui se déroulent dans les parcs de l’arrondissement proposent une foule d’activités dès 17h: animation ambulante, structures gonflables, maquillage et hot-dogs offerts gratuitement.

Le 18 juillet, au parc des Roseraies, à 17h la Pinacothèque (maquillage et animation). À 19h, spectacle de musique populaire avec Alexe.

Le 8 août, la Pinacothèque dès 17h et à 19h, spectacle de musique populaire en compagnie d’Yvan Pedneault, ancien participant à La Voix.

Danse en plein air

Tous les lundis soir, jusqu’au 27 août, les amateurs de danse en ligne pourront se déhancher, de 19h à 21h.

Le coût est de 4 $ par personne. Pour information, on contacte Cécile Tardif au 514 355-9385.

Coopérative jeunesse de services

Les adolescents de la coopérative jeunesse de services du Carrefour jeunesse-emploi Anjou – Saint-Justin seront de retour au boulot tout l’été.

Peinture, tonte de gazon, gardiennage, animation, jardinage, les services offerts sont divers et à des prix intéressants.

Les personnes intéressées à avoir recours aux jeunes de la coopérative pour leurs menus travaux peuvent contacter les coordonnateurs du projet Gizella Ulkei et Ali Allahyari, en composant le 514 353-5400 ou à ciecanjou@hotmail.com.

Vincent Vallières en spectacle à la place des Angevins

Vincent Vallières sera de passage dans l’arrondissement d’Anjou pour un concert le 1er août, à 19h, à la place des Angevins au parc Goncourt.

Le musicien revient avec un tout nouveau spectacle tiré de son septième album en carrière «Le temps des vivants».

Ce spectacle sera l’occasion parfaite de découvrir les nouveautés musicales de l’artiste et de retrouver ses grands classiques.

Le concert est gratuit. En cas de pluie, le spectacle est annulé.

Chauffeur bénévole

Le Service d’aide communautaire (SAC) Anjou est à la recherche de bénévoles pour combler son équipe de chauffeurs, principalement le mercredi matin pour aller chercher des denrées alimentaires à Moisson Montréal. Toutefois, le camion doit être récupéré le mardi.

Les candidats doivent détenir un permis de classe 5, avoir un dossier de conduite impeccable ainsi qu’une bonne condition physique. Pour information, on compose le 514 354-4299.