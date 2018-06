Agenda de Mercier, semaine du 18 juin

Maison des familles de Mercier-Est

Tous les samedis, de 13h à 15h, atelier de jardinage, dégustations et découvertes en familles au Jardin solidaire de YQQ à la Maison des familles de Mercier-Est.

Le 22 juin, de 9h30 à 11h30, club de lecture pour les adultes. Les participants sont invités à apporter leur coup de cœur pour une séance de lecture au parc Bellerive. Gratuit et halte-garderie disponible.

BBQ familial le samedi 23 juin, de 11h à 14h, à l’occasion de la Fête nationale. Le coût est de 3 $ pour les adultes et de 1 $ pour les enfants incluant le repas.

Bibliothèque Mercier

Atelier théâtre pour les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents en compagnie du Théâtre La roulotte le samedi 23 juin, à 14h.

L’activité est gratuite. Inscriptions obligatoires au 514 872-8738.

Fête de la Saint-Jean-Baptiste

Le dimanche 24 juin, de 16h30 à 21h30, fête de la Saint-Jean-Baptiste au parc Saint-Victor: vente de nourriture, maquillage pour les enfants, sculpture de ballon, spectacle et DJ.

Bénévoles

Le Sésame (8628 Hochelaga) recherche des bénévoles avec voiture pour effectuer les livraisons de la popote roulante aux aînés du secteur, du lundi au vendredi, sur l’heure du lunch.

Essence payée et rétribution en fruits et légumes offerte. Pour information, on joint Marie-France au 514 493-7656 ou Stéphane au 514 506-3832.

Urgent besoin de bénévoles

Le centre d’entraide le Rameau d’Olivier, un organisme qui a comme mission le maintien à domicile des personnes âgées, est à la recherche de chauffeurs accompagnateurs bénévoles pour accompagner les gens à leurs divers rendez-vous.

Pour information, on contacte l’organisme au 514 254-6035.

Candidats recherchés pour une étude

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal est à la recherche d’hommes âgés de 18 ans et plus pour prendre part à une étude sur la santé mentale. Une compensation financière de 20 $ est offerte aux gens.

Pour information, on compose le 514 251-4000 poste 3966.

Club de marche

Le club de marche du Comité de surveillance Louis-Riel (CSLR) organise des randonnées chaque jeudi à partir de 10h.

Les départs ont lieu du chalet du parc Félix-Leclerc et les marcheurs partent notamment à la découverte des beautés cachées du parc Boisé – Jean-Milot. En cas de pluie, l’activité est annulée.

La participation aux randonnées est gratuite, il suffit juste de s’inscrire. Pour ce faire, on joint le CSLR au 514 899-0642.