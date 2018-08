Agenda de Mercier, semaine du 20 août

Grand bazar

Le regroupement des bénévoles de Biermans organise un grand bazar extérieur le vendredi 31 août, de 9h à 16h, au 7905, rue Sherbrooke Est.

Tous les profits réalisés seront redistribués pour les différentes activités des loisirs des résidents du CHSLD J-H-Biermans.

Pour information, on contacte Carmen Paradis au 514 351-9891 poste 74483.

Centre 50+ Anjou – Louis-Riel

Le Centre 50+ Anjou – Louis-Riel reprend ses activités de danse en ligne à compter du mardi 4 septembre, 10h, au 6444, rue Lescarbot.

Les activités de rummy et de cartes sont offertes dès le mercredi 5 septembre, 13h, au 6825, rue Sherbrooke.

Les exercices de Feldenkrais (20 septembre à 10h30), yoga sur chaise (10 octobre à 13h30) et souplesse et équilibre (11 octobre à 13h30) seront aussi offertes pour une nouvelle session.

Les inscriptions se tiennent 10 minutes avant le début du premier cours et les gens peuvent aussi se procurer la carte de membre durant cette période. Pour information, on communique avec Louise-Andrée au 514 252-9789.

Intégration à l’emploi

Carrefour Relance est un organisme subventionné par emploi-Québec qui accompagne les gens éloignés du marché du travail, âgés de 30 ans et plus, à intégrer ou réintégrer le marché de l’emploi et les soutenir dans leurs démarches de recherche d’emploi ou de formation.

La prochaine session du programme préparatoire à l’emploi débute le 27 août. Une allocation de participation peut être allouée par Emploi Québec tout au long du programme. Pour information, on compose le 514 254-7400.

Reprise des activités au club social des Amis de Saint-Fabien

Le club social des Amis de Saint-Fabien reprendra ses activités à compter du mardi 4 septembre avec l’activité de mise en forme de 10h30 à 11h30.

Le mercredi 5 septembre, les joueurs de carte sont en tous genres sont invités à venir se divertir en groupe.

Les cours de danse seront de retour à partir du 6 septembre, de 10h à midi, et de 13h à 15h.

Nouveauté à compter du 14 septembre, de 13h30 à 15h30, l’activité «musclez vos méninges» un atelier qui a des effets positifs sur la mémoire.

Pour information et inscription, on joint Candide au 514 322-5734 ou Madeleine au 514 255-9706.

Assemblée générale

L’assemblée générale annuelle des Amis de Saint-Justin se tiendra le 11 septembre, à compter de 13h15, au 5055A, rue Joffre. Seuls les membres sont admis.

Avis de recherche

L’Atelier d’histoire Mercier – Hochelaga-Maisonneuve est à la recherche de photos anciennes de commerces que La Bolduc a fréquentés lorsqu’elle vivait dans Hochelaga-Maisonneuve.

Les commerces recherchés sont JB Lefebvre chaussures (4323, rue Ontario), Granada Beauty Studio (4351, rue Sainte-Catherine), Épicerie-boucherie Joseph D. Delorme (1460, avenue de La Salle), la Banque canadienne nationale (4246, rue Sainte-Catherine) et le Salon funéraire de Patrick Provencher (224, rue Adam).

Les personnes disposant de ces photos sont priées de contacter l’Atelier d’histoire d’ici la mi-septembre en composant le 514 899-9979 ou par courriel à atelier.hhm@gmail.com.

Formation: participants recherchés

La formation pour les accompagnateurs de personnes en soins palliatifs ou en fin de vie de 36 heures d’Albatros Montréal débute le 6 septembre et se tiendra les jeudis soir jusqu’au 24 novembre.

Après la formation, il est possible d’accompagner bénévolement des personnes seules en fin de vie sur le territoire du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal (CHSLD, milieux hospitaliers).

Pour information, on compose le 514 255-5530.

Candidats recherchés pour une étude

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal est à la recherche d’hommes âgés de 18 ans et plus pour prendre part à une étude sur la santé mentale. Une compensation financière de 20 $ est offerte aux gens.

Pour information, on compose le 514 251-4000 poste 3966.

Bénévoles

Le Sésame (8628 Hochelaga) recherche des bénévoles avec voiture pour effectuer les livraisons de la popote roulante aux aînés du secteur, du lundi au vendredi, sur l’heure du lunch.

Essence payée et rétribution en fruits et légumes offerte. Pour information, on joint Marie-France au 514 493-7656 ou Stéphane au 514 506-3832.

Urgent besoin de bénévoles

Le centre d’entraide le Rameau d’Olivier, un organisme qui a comme mission le maintien à domicile des personnes âgées, est à la recherche de chauffeurs accompagnateurs bénévoles pour accompagner les gens à leurs divers rendez-vous.

Pour information, on contacte l’organisme au 514 254-6035.