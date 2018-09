Agenda Anjou, semaine du 10 septembre

Joueurs de quilles recherchés

L’association Au fil du temps d’Anjou est à la recherche de joueurs de quilles pour compléter ses équipes de la prochaine saison.

Les rencontres ont lieu à la salle de quilles Anjou-sur-le-Lac. Pour information, on joint Lucien au 514 352-7591.

Par ailleurs, des sorties sont organisées par l’association. Le dimanche 4 novembre, Journée des aînés à Sainte-Rosalie (réservation avant le 8 octobre).

Le dimanche 2 décembre, Noël chez Constantin, avec danse et animation (réservation avant le 12 octobre). Puis le vendredi 25 janvier, la revanche du tango en compagnie du Trio Tango Boréal, à l’église de la Purification de Repentigny (réservation avant le 25 novembre).

Pour information, on contacte Roland au 514 352-8630.

Exposition «Nouveaux cieux, une nouvelle Terre»

L’artiste angevine Lisette Laurin expose ses œuvres à la salle d’exposition Goncourt de la bibliothèque Jean-Corbeil, du 12 septembre au 14 octobre, aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Les œuvres modernes de l’artiste expriment une préoccupation quant au sort de la planète. L’art abstrait lui permet d’explorer un monde imaginaire truffé de contrastes, peint en opacité ou en transparence, au gré du hasard de la matière.

Le vernissage aura lieu le 14 septembre, à 19h.

Café-rencontre

Un café-rencontre intitulé «La santé de vos articulations par le mouvement» se tiendra le mardi 18 septembre, à 10h, à la bibliothèque du Haut-Anjou.

Les participants apprendront à bouger, en respectant leurs limites, tout en améliorant leur mobilité articulaire.

«L’heure du conte» dans les bibliothèques angevines

L’activité «L’heure du conte» est de retour dans les bibliothèques de l’arrondissement. De nouvelles histoires à découvrir chaque samedi, du 15 septembre au 17 novembre, à 10h, à la bibliothèque Jean-Corbeil, pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs parents.

La rencontre est animée par le comédien Martin Boileau.

À la bibliothèque du Haut-Anjou, l’activité se tient tous les mercredis, jusqu’au 24 octobre, à 10h30, pour les enfants de 0 à 5 ans.

«Fous de brico!»

Les enfants de 8 ans et plus peuvent réaliser des bricolages variés et inspirants dans le cadre de l’activité «Fous de brico!» dans les bibliothèques d’Anjou.

Les participants ont rendez-vous à la bibliothèque Jean-Corbeil, le samedi 22 septembre, à 14h, ou encore à la bibliothèque du Haut-Anjou le mercredi 19 septembre, à 15h30.

Ateliers mot à mot

Le Service d’aide communautaire Anjou recherche présentement des bénévoles avec une excellente maîtrise du français pour donner des ateliers en informatique ou alphabétisation à des groupes de 2 à 10 adultes analphabètes avec ou sans francisation.

Les personnes intéressées doivent être disponibles de septembre à juin, à raison de trois heures par semaine. Pour information, on compose le 514 354-4299.

Cercle de l’amitié Anjou

Les activités du Cercle de l’amitié Anjou ont repris pour une nouvelle saison depuis le 4 septembre.

Billard, cartes, tricot, poche-baseball, scrabble, danse en ligne, pétanque et plus encore sont offerts.

La carte de membre est disponible au coût de 5 $. Pour information, on joint Jean au 450 651-6285.

Bel âge d’Anjou

La saison automnale des activités du Bel âge d’Anjou est débutée depuis quelques jours.

L’activité de danse en ligne est de retour tous les lundis, en compagnie de Réjean Moineau professeur diplômé. Les danseurs du groupe intermédiaire/avancé matin ont rendez-vous de 9h30 à 11h30; ceux du groupe débutant soir, de 18h30 à 19h30; et ceux du groupe intermédiaire/avancé soir, de 19h45 à 21h45. Les pratiques ont lieu les jeudis soir, de 19h à 21h15.

Le bingo a lieu tous les dimanches, de 18h45 à 22h, le poche-baseball tous les lundis, de 13h à 16h30, et les jeux de cartes tous les deux dimanches, de 14h à 16h30, à partir du 16 septembre.

La carte de membre est requise pour prendre part aux activités. Pour information, on contacte Cécile Tardif au 514 355-9385 ou par courriel à belageanjou@gmail.com.

Chauffeur bénévole

Le Service d’aide communautaire Anjou est à la recherche d’un bénévole disponible tous les jeudis (de septembre à juin) pour transporter le repas du dîner soit aux Jardins Chaumont ou au centre communautaire Anjou.

Les candidats doivent détenir un permis classe 5 et posséder un véhicule. Pour information, on compose le 514 354-4299 poste 207.

Bénévoles recherchés

La Popote roulante Anjou prépare et livre à domicile des repas à des personnes en perte d’autonomie de l’arrondissement d’Anjou.

L’organisme est présentement à la recherche de bénévoles pour combler les postes suivants: cuisinier d’un plat principal ou d’une soupe ou d’un dessert et baladeur une à deux fois par mois.

Pour information, on compose le 514 351-0035.