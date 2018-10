Agenda de Mercier, semaine du 15 octobre

Souper dansant

Le prochain souper dansant du club social des Amis de Saint-Fabien se déroulera le 2 novembre, au sous-sol de l’église (6455, avenue de Renty).

À compter du 19 octobre, il y aura des cours de mise en forme offerts tous les mardis et vendredis, de 10h30 à 11h30.

Au chapitre des sorties culturelles, le 19 novembre, Rock and Roll avec Martin Fontaine, au club de golf Le Mirage à Terrebonne.

Le 11 novembre, escapade au Casino du Lac Leamy. Le 2 décembre, spectacle «Les valses de Vienne» au Capitole de Québec.

Pour information, on contacte Candide au 514 322-5734 ou Madeleine au 514 255-9706.

Dîner-causerie

Le Sésame organise un dîner-causerie sous le thème «Désinformation et mythes alimentaires» le 26 octobre, de 12h à 13h, dans les locaux de l’organisme du 8628, rue Hochelaga.

Dans une ambiance décontractée et amicale, les participants pourront s’entretenir avec Marie-Lou, diététiste-nutritionniste et responsable du volet éducation et nutrition au Sésame.

Les billets sont présentement en vente au coût de 10 $ par personne, incluant un repas complet. Il faut faire vite puisque les places sont limitées. Pour information, on compose le 514 493-7656.

Recrutement de bénévoles

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal est à la recherche de bénévoles.

Les personnes intéressées doivent être âgées de 18 ans et plus et disponible pour un bloc de trois heures par semaine.

Plusieurs activités possibles: soins aux animaux, prêt de livres, visites sociales, jeux (bingo/bricolage), vente de vêtements usagés.

Pour information, on joint Maria Vassetta au 514 251-4000 poste 2188.

Visite ornithologique

Le Comité de surveillance Louis-Riel invite les gens à une randonnée guidée au parc Boisé – Jean-Milot afin d’y observer les oiseaux.

L’activité se déroulera le samedi 20 octobre, de 9h à 11h, à l’angle des rues Bélanger et Langelier.

L’inscription est obligatoire. Renseignements et réservation au 514 899-0642. L’activité sera annulée en cas de forte pluie.

Maison des familles de Mercier-Est

Plusieurs activités se dérouleront dans les prochains jours à la Maison des familles de Mercier-Est.

«Bébé s’éveille» pour les parents et leurs enfants de 0 à 15 mois. Échange et partage entre parents, comptines, activités d’éveil par les sens pour soutenir le lien d’attachement. Le vendredi 19 octobre, de 9h30 à 10h30. Le coût est de 2 $ par atelier.

Parc intérieur pour les parents et leurs enfants de 3 à 9 ans. Parcours moteurs, matériel de cirque et équipements sportifs offerts en libre-service pour bouger et s’amuser. Les samedis aux deux semaines, à partir du 20 octobre, de 9h30 à 11h30. Le coût est de 15 $ par famille pour la carte annuelle. L’activité se déroule au sous-sol de l’église Saint-François d’Assise (exceptionnellement aucune inscription requise pour cette activité).

«Les deux font la paire» le mercredi 24 octobre, de 9h30 à 11h30, pour les parents et leur enfant de 2 ½ à 5 ans. Jeux et bricolage selon différentes thématiques. Le coût est de 2 $.

À noter que l’inscription obligatoire pour prendre part aux activités. Pour information, on compose le 514 354-6044.

Atelier de l’ACEF de l’Est

L’ACEF de l’Est offre un atelier intitulé «Des dettes? Des solutions!» le mardi 30 octobre, de 18h30 à 21h, dans les locaux de l’organisme (5955, rue de Marseille).

L’atelier permettra aux participants de reprendre en main leur situation financière, de connaître leurs droits, leurs recours et de trouver des solutions adaptées.

L’activité est gratuite, mais il est obligatoire de s’inscrire au préalable en composant le 514 257-6622.

Bénévoles recherchés au Rameau d’Olivier

Le Rameau d’Olivier est à la recherche de bénévoles afin de pourvoir certains postes au sein de l’organisme, notamment des bénévoles en cuisine et des chauffeurs.

Les journées de bénévolat en cuisine sont les lundis et vendredis pour donner un coup de pouce aux cuisiniers ainsi que les jeudis pour servir le repas lors du dîner rencontre.

Des chauffeurs pour le transport de bénéficiaires et pour la popote roulante sont également demandés.

Pour information, on contacte Danielle Tourigny au 514 254-6035.

Centre Info-Femmes

La nouvelle saison du Centre Info-Femmes est bien entamée. Plusieurs activités sont au programme dont les lundis découvertes, les ateliers d’estime de soi les mardis, les jeudis «méli-mélo», ainsi que plusieurs autres sorties, cours, rencontres, discussion.

Pour information, on compose le 514 355-4529.

Marché de Noël

L’école primaire Sainte-Louise-de-Marillac organisera un premier Marché de Noël le mercredi 15 novembre, de 15h30 à 20h.

Au menu: artisans locaux, créations d’enfants, vente de livres usagés, photos avec le père Noël, vente de sapins de Noël, tirages et surprises.

Une partie des profits recueillis sera destinée aux activités de l’année pour les enfants de l’école. Prévoyez un peu de monnaie car les achats ne pourront pas se faire par carte bancaire.