Hausse de taxes minime à Kirkland

Les propriétaires de Kirkland subiront une hausse de taxes minime en 2017.Une augmentation de taxes de 21 $ est prévue pour une maison de valeur moyenne de 488,700 $, une hausse de 0,5 %.

Kirkland a présenté le 12 décembre un budget équilibré de près de 57,9 M$, une somme en baisse d’environ un demi-point de pourcentage par rapport à 2016.

«Le conseil s’était fixé comme objectifs de pourvoir au maintien des services de proximité et de les bonifier dans un contexte de stabilité budgétaire sans pénaliser les contribuables. On a atteint ces objectifs tout en consolidant une hausse minimale de taxes, encore moins élevée que la légère hausse de 0.59 % de l’an dernier» affirme le maire, Michel Gibson.

Avec une somme de 29,9 M$, la quote-part d’agglomération représentera 52 % des dépenses l’an prochain. La masse salariale de la Ville se classe deuxième, avec un déboursé de 11,7 M$ équivalent à 20 % du total des charges. Les contrats (6,2 M$) et le service de la dette (5,2 M$) constituent deux autres déboursés importants de la municipalité.

Kirkland réalisera d’ailleurs une économie de 552 200 $ pour ce qui est du service de la dette, une baisse de près de 10 %. Notons que la dette de Kirkland a été réduite de 1,4 M$ entre 2015 et 2016, atteignant maintenant 34 M$. Depuis 2007, la dette de la Ville a été réduite de près de 18 %.

Réfection routière

En plus de présenter leur budget, les élus de Kirkland ont aussi dévoilé le programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019 lors de la même séance.

Pendant ces trois années, la ville prévoit des dépenses de 33 262 000 $, dont la majeure partie sera investie dans la réfection routière.

Kirkland consacrera 19,67 M$ à cette cause au cours des trois prochaines années, dont plus de 8 M$ l’an prochain.

Un montant de 3,78 M$ sera investi dans la réfection de bâtiments et systèmes de réfrigération en 2017.