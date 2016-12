Une nouvelle maison pour le Centre de bien-être

Le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de cancer a procédé à l’inauguration de sa nouvelle maison le 9 décembre, un bâtiment au coût de 3 M$ dont la construction avait débuté en avril.

La superficie du nouvel immeuble fait presque le triple de la petite maison de ferme jaune de Beaconsfield où le Centre était logé depuis son ouverture en 2009.

«Ce nouvel immeuble nous permettra d’aider beaucoup plus de familles qui vivent avec le cancer. Être inscrit sur une liste d’attente pour nos programmes était inacceptable. Maintenant, dans cette nouvelle maison, nous pourrons offrir plus de services et réduire considérablement cette possibilité» affirme Debbie Magwood, fondatrice et directrice générale du Centre.

Faisant suite à la cérémonie d’inauguration, le Centre a ouvert ses portes au public de 10h à 13h et plusieurs personnes du voisinage sont venues visiter les lieux et féliciter le personnel du Centre.

Le Centre est un organisme de bienfaisance enregistré qui se consacre à améliorer la santé et le bien-être de personnes vivant avec le cancer en leur offrant des programmes et des services gratuits, conçus pour répondre à leurs besoins affectifs, physiques et spirituels. Ce type d’intervention psychosociale soutient et complète les pratiques médicales traditionnelles.

Depuis l’ouverture du nouveau centre, les cours de yoga peuvent notamment accommoder plus d’une vingtaine de personnes au lieu de six.