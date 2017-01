Nouveau logo pour la Résidence de soins palliatifs

La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île, qui fête cette année son 15e anniversaire, a une nouvelle image réalisée sans frais par l’agence de publicité et communication montréalaise TANK. Le nouveau logo est une version modernisée représentant trois personnes, bras dessus bras dessous.

«Nous comptons sur la participation de tant de résidents et d’entreprises pour prodiguer les services et les soins dont la collectivité a besoin, et ça ne changera pas. Nous ne pourrions accomplir notre travail sans leur soutien», affirme Teresa Dellar, directrice générale de la Résidence.

Les personnages se tiennent debout devant un toit qui symbolise une maison. Les couleurs pourpre et brun-rouge de l’ancien logo sont conservées.

«Nous voulions préserver l’essence du logo original, qui communique la sollicitude et la compassion, tout en simplifiant le message, explique Christian Roy, vice-président, santé, chez TANK. Le logo avait une grande signification pour les milliers de personnes dont un proche avait été pris en charge à la Résidence –y compris ma famille– et nous voulions respecter ce symbolisme».

La Résidence a ouvert ses portes l’automne 2002. Dix ans plus tard, les lits disponibles sont passés de neuf à 23 avec l’ajout du Pavillon Stillview, ce qui en fait la plus importante résidence de soins palliatifs indépendante au Canada.

À ce jour, plus de 3 500 patients, de même que 14 000 membres de leurs familles ont été hébergés à la Résidence.