Des ressources pour parents à porter de main

Deux citoyennes de Pointe-aux-Trembles ont décidé d’aider comme on les a aidées en renouvelant un bottin des ressources dédiées à la petite enfance et à la famille de leur secteur.

«Il y a beaucoup de jeunes familles à Pointe-aux-Trembles», constate une des conceptrices du nouveau bottin, Josiane Laflamme, mère de six enfants. «On a rafraîchi le bottin pour aider les nouveaux venus dans notre quartier et les familles qui s’agrandissent et ont besoin de plus d’aide et de ressources.»

Le 19 décembre dernier, Josiane Laflamme et Louiselle Caron, ont officiellement présenté le fruit de leur travail à des dizaines de parents, de représentants d’organismes communautaires et de politiciens.

Pendant des mois, les deux femmes, aidées de l’organisme 1,2,3 GO! Pointe de l’île, ont consacré des dizaines d’heures à recenser et colliger plus de 200 ressources dont peuvent avoir besoin des parents à Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est.

Le dernier bottin datait de plusieurs années et n’était plus à jour. Sa nouvelle mouture contient maintenant les coordonnées de dizaines d’organismes communautaires, de CPE, d’écoles, d’établissements de santé, de cliniques, de lignes d’aide et de ressources en alimentation, en habitation ainsi qu’en employabilité. Il renferme également les coordonnées de nombreux services et élus gouvernementaux et municipaux.

Parents désemparés

Josiane Laflamme sait l’importance de connaître ces ressources, elle qui a recours aux services du Carrefour familial Les Pitchous depuis 2008. «J’avais une jeune famille et comme j’étais nouvelle dans le quartier, ça m’amenait à me faire des amis et amenait mes enfants à socialiser avec d’autres», explique la mère de six enfants, qui siège maintenant au conseil d’administration du Carrefour familial.

La directrice des Relevailles de Montréal, un centre de ressources périnatales (CRP) listé dans le bottin, indique que les nouveaux parents expriment toutes sortes de préoccupations. «Souvent c’est qu’ils ont besoin de consolider de l’info prise sur Internet ou reçue d’une amie ou d’un parent. Parfois ils viennent se renseigner sur la santé du bébé, savoir pourquoi leur bébé pleure», explique Josée Lapratte.

«Des fois, en investiguant, on soupçonne qu’ils souffrent d’une dépression postpartum […] ou qu’ils ont en fait besoin d’aide à domicile, ou d’une activité de groupe pour parler de ce qu’ils vivent et se faire des amis, sortir de leur isolement», ajoute Mme Lapratte.

L’agente de mobilisation Mélanie Mailhot, qui a soutenu Mmes Laflamme et Caron dans la conception du bottin, soutient que les citoyens avaient besoin de mieux connaître les ressources. «Souvent, en parlant de certaines ressources à des parents, ils nous disent : « hein! On savait pas que ça existait »», dit-elle.

Mme Mailhot compte distribuer le bottin à tous les endroits susceptibles d’être fréquentés par des parents. Il se trouve également en ligne, sur le site de 1,2,3 GO! Pointe de l’île.