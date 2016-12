Près de 7,2 M$ pour deux parcs-nature de Montréal 

Des passerelles et des sentiers désuets dans deux parcs-nature de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et d’Ahuntsic-Cartierville seront reconstruits, rénovés et entretenus à partir de l’an prochain au coût de 7,19 millions de dollars.

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé un investissement de plus de sept millions de dollars, mercredi, pour des travaux aux parcs-nature de la Pointe-aux-Prairies et du Bois-de-Liesse.

Au cours de l’hiver 2017, 11 passerelles doivent y être démolies pour y être remplacées par une passerelle haute, six longues et deux basses. À cela s’ajoute l’aménagement et la réfection de sentiers.

Le comité exécutif a aussi approuvé une enveloppe récurrente de 115 000$ pour l’entretien des deux parcs à partir de 2018.

La mise en état de ces passerelles et sentiers est essentielle parce qu’ils permettent aux visiteurs de voir des marais, des champs et des bois autrement inaccessibles, souligne le responsable des grands parcs au comité exécutif, le maire d’arrondissement Réal Ménard.

Pour sa part, le maire de Montréal, Denis Coderre, indique que la démarche vise notamment à augmenter la fréquentation des parcs-nature, en mettant en valeur leur patrimoine naturel et historique.