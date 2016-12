Le Pickleball gagne à être connu

Un nouveau sport inusité a fait son apparition au cœur de Rosemont: le Pickleball.

Il ne faut pas en croire son nom un peu étrange, ce jeu qui se pratique avec des raquettes, à l’intérieur comme à l’extérieur, n’a rien à voir avec les cornichons.

«Ç’a été inventé il y a plus de 45 ans aux États-Unis, dans l’État de Washington. Deux sénateurs américains ont décidé une journée de s’amuser avec ce qu’ils avaient sous la main. Lorsque la balle sortait du terrain, l’un d’eux appelait son chien dénommé « Pickle » pour qu’il aille la récupérer», raconte Jean-Claude Lavoie, vice-président de la Fédération québécoise de Pickleball.

L’activité qui se pratique désormais au Centre Lapalme tous les jeudis entremêle des aspects du tennis, du badminton et du ping-pong. La balle en plastique est la même que l’on retrouve dans les parties de hockey cosom et les raquettes rappellent celles du racquetball.

«C’est un sport très populaire auprès de 50 ans et plus. Si vous avez déjà joué au tennis ou au badminton, vous pouvez comprendre les règles du jeu en moins de 30 minutes. C’est très accessible et facile à pratiquer, car c’est moins demandant que les autres sports de raquette sur les jointures», insiste M. Lavoie.

L’activité en est à ses balbutiements dans la province, surtout à Montréal, où elle vient à peine d’apparaître. On peut apercevoir des pratiquants du Pickleball depuis à peu près sept ans dans les Laurentides. La Fédération québécoise tient six tournois annuels à Repentigny, qui attirent déjà près de 250 participants de tous les âges.

«Ça va exploser en popularité, ça va faire un malheur», lance Sylvain Goudreault un adepte convaincu qui a commencé à exercer le Pickleball depuis quelques semaines.

Le sport est offert au Centre Gabrielle et Marcel Lapalme tous les jeudis, et coûte 6$ pour une session de deux heures. La location de raquettes peut se faire pour 5$.

Pour plus d’informations, contactez Line Lemay: 514-725-6322