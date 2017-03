Le Petit Marché de l’Est ferme ses portes

Plusieurs personnes ont été attristées d’apprendre la fermeture d’une entreprise d’économie sociale dans Rosemont.

Le Petit Marché de l’Est, établis depuis 2012 dans le quartier a annoncé en février dernier sur sa page Facebook sa fermeture pour une «durée indéterminée».

«Après plus de 4 ans d’existence et d’efforts, de moments exaltants et nombreux défis et embûches, nous n’avons pas réussi à atteindre la viabilité économique et commerciale de ce projet à but non lucratif», a affirmé le conseil d’administration du marché.

À la suite de cette annonce, plusieurs personnes ont fait part de leur déception sur les réseaux sociaux.

«Quelle tristesse de voir ce sympathique commerce fermer ses portes après tant d’efforts», a lancé Renée Trottier sur Facebook. «Dommage, car je demeurais dans le coin, j’y allais», a ajouté Claude J. Lavoie, un résident.

Plusieurs citoyens ont constaté le manque de fruiteries dans le secteur. En effet, mise à part l’Épicerie le Point de rosée et la Fruiterie Royale Gala, toute deux situées sur la rue Beaubien Est à 300 mètres des locaux du Petit Marché, les magasins d’alimentation sont peu accessibles à pied dans le secteur.

Selon la Direction de la santé publique de Montréal, les fruits et légumes ne sont pas disponibles dans un rayon de 500 mètres, un secteur peut être qualifié de désert alimentaire. On retrouve ce phénomène dans l’est de Rosemont, son épicentre étant situé au coin de la rue Saint-Zotique Est et de la 31e Avenue.

«S’il n’y pas d’accès de proximité, les gens doivent compter sur les transports en commun et dévouer plus de leur temps à faire l’épicerie. Les personnes qui se trouvent dans les déserts alimentaires se tournent aussi plus vers les dépanneurs», souligne Magali Vaidye, agente de développement pour la Corporation de développement communautaire de Rosemont, organisme qui prenait part au projet d’économie sociale.

Le conseil d’administration du Petit Marché de l’Est soutient qu’il travaillera pour trouver une «solution pour que l’offre de fruits et légumes dans l’est de Rosemont se poursuive.»