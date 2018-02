Espace pour la vie 2018: la place de l’humain dans la nature

Comment l’humain pourrait-il mieux habiter la planète? Voilà le thème que proposent les responsables de la programmation d’Espace pour la vie pour la saison 2018.

Cette réflexion profonde aura pour objectif d’inspirer des prises de conscience auprès des personnes qui visiteront le Jardin botanique, l’Insectarium et le Planétarium de Montréal, cette année.

«De plus en plus de gens visitent nos installations chaque année et nous invitent à ouvrir un dialogue. Nous voulons créer un mouvement fondé sur de petites actions concrètes pour mieux habiter la Terre. Ce n’est pas du militantisme en soi, puisque nos activités se font tout de même dans un cadre ludique et éducatif», affirme Charles-Mathieu Brunelle, directeur d’Espace pour la vie.

Cette programmation démarre donc lors du traditionnel «Papillons en liberté» dans les serres du Jardin botanique, qui revient pour une 21e année, du 22 février au 29 avril. À cette occasion, des actions concrètes seront proposées aux visiteurs pour transformer leur jardin ou galerie en un habitat à partager avec ces insectes pollinisateurs.

Dès le 27 février, un nouveau programme double sera offert aux enfants de 4 à 8 ans au Planétarium. Lors des projections «L’Aveugle aux yeux d’étoiles» et «À bord du SSE-4801», les petits découvriront la position de leur maison, la Terre, dans le système solaire.

Puis, un parcours d’abris en format géant pour insectes, oiseaux et mammifères sera exposé au Jardin botanique du 15 juin au 3 septembre pour connaître les talents d’architecte des animaux qui peuplent la nature.

Des rencontres et conférences auront aussi lieu à l’Espace pour la vie cet été et cet automne pour «nourrir les réflexions» autour du thème «Mieux habiter la planète».

Les 25 et 26 août, la «Fiesta Monarque» se tiendra à l’Insectarium, lors d’une fin de semaine en hommage à ce papillon champion de la migration.

Il n’y aura pas d’activité prévue au Biodôme de Montréal cette année, puisqu’un important chantier de rénovations de 19 M$ y est attendu en avril. Celui-ci devrait durer près de 14 mois et la réouverture des lieux est prévue à l’été 2019.

La programmation complète des activités d’Espace est disponible ici: http://espacepourlavie.ca