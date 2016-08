Vers une meilleure gestion des déchets à Norgate

Des Molok, des conteneurs à déchets semi-enfouis, devraient être installés cet automne devant quelques immeubles. Collaboration spéciale/Cogir Previous photo Next photo





Après plusieurs années de cauchemar pour certains locataires des appartements Norgate, à Saint-Laurent, le gestionnaire de ces immeubles où vivent 5 500 personnes compte mettre en place cet automne un projet-pilote novateur attendu pour la gestion des déchets.

La société Cogir, qui a repris l’administration des 127 bâtiments des rues Décarie et Ouimet en janvier 2015, a décidé d’installer des conteneurs semi-enfouis, appelés Molok.

«Nous allons faire trois prototypes pour voir quelle va être leur performance. Au printemps prochain, on sera en mesure d’évaluer le projet et prendre une décision», explique le vice-président exploitation, division multirésidentielle de Cogir, Kevork M. Meterissian.

Deux ou trois ensembles de trois Molok devraient être installés sur le terrain d’édifices ciblés dont on ignore l’adresse pour l’instant. Chacun comprendra un conteneur pour les déchets, un pour les matières recyclables et un pour les matières organiques, dédié aux locataires de trois immeubles.

«Tout est déjà en place, il s’agit juste de concrétiser les emplacements», ajoute M. Meterissian.

Lors du passage de TC Media, aucune installation n’avait encore débuté.

Réglementation

Cogir travaille conjointement avec l’arrondissement de Saint-Laurent depuis plus d’un an pour trouver une solution à la gestion des matières résiduelles dans ces bâtisses. Les chutes à déchets, encore utilisées, étaient à l’origine des infestations de coquerelles, de rats et autres vermines.

Pour faciliter les changements, l’arrondissement a décidé d’apporter des modifications à sa réglementation.

«On pourra alors permettre différents équipements, entre autres l’utilisation de Molok en façade de la propriété», souligne la directrice d’arrondissement, Véronique Doucet.

Ce serait une première à Saint-Laurent, même si des conteneurs semi-enfouis ont déjà été installés dans la cour arrière d’habitations, entre les rues Elizabeth et Dutrisac.

«Ils seraient les premiers à avoir les matières organiques et c’est avant-gardiste», affirme Mme Doucet.

D’autres immeubles montréalais ont déjà testé ce type de conteneurs, notamment une résidence pour aînés de l’Office municipal d’habitation de Montréal, à Verdun. Paul Ouahmane, spécialiste en semi-enfoui chez Molok, confirme néanmoins que Norgate est l’un de leurs projets d’envergure au Québec.

Aménagement

«On profite des Molok pour forcer la question de l’aménagement paysager pour toutes les questions de sécurité et de gestion des espaces», indique Mme Doucet.

Cogir promet quelque chose de «très beau», en plus d’éradiquer la vermine avec cette nouvelle gestion des déchets.

«Nous allons condamner les chutes à déchets bien entendu, nous allons refaire toute leur extermination et leur nettoyage, ainsi que des appartements attenants et des aires communes», affirme M. Meterissian.

Depuis 2012, plus de 3 000 avis d’infraction ont été enregistrés par l’arrondissement et transmis au propriétaire. Le nombre de plaintes a baissé depuis que Cogir a repris la gestion de Norgate.

Rencontré sur place, un éboueur du secteur depuis quatre ans dit lui aussi avoir vu une amélioration. Il y aurait beaucoup moins de coquerelles qu’avant notamment.

Plusieurs travaux de réfection ont par ailleurs été effectués et douze concierges-résidents ont été embauchés. M. Meterissian affirme que plus d’une trentaine de personnes travaille à la gestion des logements Norgate, dont une travailleuse sociale pour sensibiliser les nouveaux arrivants.