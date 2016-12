La CSMB verse 50 000 $ en dons

Les organismes Centraide du Grand Montréal et la Croix-Rouge canadienne ont reçu respectivement plus de 31 000 $ et 20 000 $ de la part de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB). Le personnel et les étudiants ont offert des dons en argent, comme ils le font depuis les 18 dernières années.

Plusieurs écoles ont organisé des activités particulières. Au Collège Saint-Louis notamment, les jeunes qui voulaient venir à l’école sans uniforme à l’occasion de la Journée «tenue de ville» donnaient une petite contribution. Cette opération a permis d’amasser 1 500 $.

Centraide investit dans des projets communautaires visant à briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale. La Croix-Rouge appuie les familles sinistrées lors d’événements malheureux, comme les incendies.