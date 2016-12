D’importants chantiers prévus dans le Plateau et Rosemont

Chose promise, chose due: les travaux routiers à Montréal s’intensifieront dans les prochaines années. Des chantiers majeurs sont prévus dans le Plateau – Mont-Royal et Rosemont – La Petite-Patrie.

Un appel d’offres lancé par l’administration municipale laisse entrevoir une remise à niveau importante sur plusieurs rues des deux arrondissements centraux lors des prochaines années. La plupart des chaussées seront planées et recouvertes d’une nouvelle couche de bitume.

En effet, dans un désir d’éliminer totalement les retards dans l’entretien des routes, des aqueducs et des égouts d’ici 2026, la Ville pourrait investir dès 2017 près de 700 M$ par année. C’est un total de 5070 km de routes et de conduites qui devront faire l’objet de travaux d’ici dix ans.

Ces projets ne se dérouleront pas tous en même temps, mais l’envergure de l’ouvrage pourrait causer des maux de tête aux automobilistes, cyclistes et piétons dans les secteurs visés.

Par exemple, dans l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie, ce sont les rues Beaubien et Bélanger qui connaîtront le plus d’interventions.

Longtemps annoncés pour la rue Saint-Hubert, les travaux sur l’artère commerciale commencent à prendre forme dans les plans de la Ville. C’est presque l’ensemble de la chaussée de la Plaza qui sera refaite, entre la rue Bellechasse et le boulevard Rosemont.

La rue La Place du Marché-du-Nord, située autour du Marché Jean-Talon se fera aussi une beauté.

Sur le Plateau – Mont-Royal, l’artère commerçante de l’avenue du Mont-Royal Est connaîtra de nombreuses interventions.

La rue de la Roche aussi fera l’objet de réfections, entre la rue Marie-Anne et la rue Rachel et entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Gilford. Pour sa part, l’avenue du Parc passera sous les marteaux piqueurs, entre l’avenue Saint-Viateur Ouest et l’avenue Fairmount Ouest.

Selon les normes du ministère des Transports 45% des rues de Montréal nécessitent une «attention immédiate» ou sont «préoccupantes», tout comme 22% des conduites d’égout et 13% des conduites d’eau potable.

Liste des travaux prévus par la Ville de Montréal:

Plateau-Mont-Royal:

La rue de la Roche, entre la rue Marie-Anne et la rue Rachel, entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Gilford

L’avenue du Mont-Royal, entre l’avenue du Parc et l’avenue de l’Esplanade, entre l’avenue Laval et l’avenue Henri-Julien, entre la rue Berri et la rue Saint-André, entre la rue de la Roche et la rue Brébeuf, entre la rue Fabre et la rue Marquette

L’avenue du Parc, entre l’avenue Saint-Viateur Ouest et l’avenue Fairmount Ouest

L’avenue Van Horne, entre la rue Hutchison et l’avenue du Parc, entre l’avenue de L’Esplanade et la rue Waverly

Rosemont – La Petite-Patrie:

La rue Beaubien, entre la rue d’Iberville et la rue Molson, entre la rue de Pontoise et la rue Lacordaire, entre la Rue Hutchison et la rue Waverly

La rue Bélanger, entre la rue de Saint-Vallier et la rue Saint-Hubert, entre la 13e Avenue et la 14e Avenue, entre la 20e Avenue et le boulevard Pie-IX, entre la 40e Avenue et la rue de Pontoise

Le boulevard de l’Assomption, entre la rue Bélanger et la rue Beaubien Est

La Place du Marché-du-Nord, au sud et au nord du Marché Jean-Talon, entre les avenues Casgrain et Henri-Julien

Le boulevard Rosemont, entre l’avenue Christophe Colomb et la rue de la Roche, entre le boulevard Pie-IX et la 24e Avenue, entre l’avenue de Chateaubriand et la rue Saint-Hubert

La rue Saint-Hubert, entre la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont