Des centaines de nouveaux emplois à Moment Factory

Près de 10,5 M$ seront investis par le gouvernement du Québec et les Studios Moment Factory afin de doubler les rangs de la compagnie installée dans La Petite-Patrie, en créant 350 emplois dans les trois prochaines années.

L’entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation d’environnements multimédias bénéficie d’une aide financière gouvernementale 2,6 M $ pour la formation de sa main-d’œuvre. Ce soutien financier est complémentaire à un investissement de 7,9 $ de la part de l’entreprise, qui a fait passer le nombre de ses employés de 130 à 250 durant la dernière année.

«L’actuel projet de formation permettra à Studios Moment Factory de trouver une main-d’œuvre qualifiée, capable de maîtriser des techniques de pointe, ce qui lui permettra de continuer à se démarquer dans un secteur d’activité en pleine effervescence», a mentionné M. Blais.

Pour Studios Moment Factory, la formation représente une réalité quotidienne et complexe. Les postes qu’elle entend pourvoir couvrent plus de 75 rôles différents au sein de l’organisation, surtout dans le domaine des nouvelles technologies.

La compagnie montréalaise a participé à la création d’événements et de spectacles pour des artistes tels que Madonna les Red Hot Chili Peppers. Elle est aussi à l’origine du projet d’illumination du pont Jacques-Cartier pour les célébrations du 375e anniversaire de la métropole.

«Avec ce soutien du gouvernement québécois, nous pouvons mieux répondre à la demande qui vient de partout à travers le monde. Il permettra à l’entreprise de maintenir son leadership international et de continuer à exporter la créativité québécoise », a ajouté Éric Fournier, partenaire et producteur exécutif de Studios Moment Factory.

Studios Moment Factory est une entreprise québécoise qui conçoit et produit des environnements multimédias en combinant la vidéo, l’éclairage, l’architecture, le son et les effets spéciaux. Elle compte à son actif plus de 350 productions à travers le monde, entre autres en France et au Japon.