10 M$ pour la deuxième phase des travaux sur Jarry

La reconstruction majeure de la rue Jarry se poursuit dans Villeray. Dès 2018, la deuxième phase des travaux se mettra en branle, de Christophe-Colomb à Rousselot. Tout comme le premier, ce tronçon de l’artère commerciale sera remis à neuf: égouts, chaussée, éclairage au DEL, élargissement des trottoirs et verdissement sont au menu.

Lors de son conseil du 19 décembre, la Ville de Montréal a voté un règlement d’emprunt d’un peu plus de 10,3 M$, afin d’aller de l’avant dans la deuxième phase des travaux sur Jarry.

Dans un document de la Ville rendu public, on explique que l’ensemble des travaux sur la rue commerciale de Villeray «constituent une opportunité pour faire un réaménagement majeur de ces tronçons afin de favoriser l’accessibilité et la sécurité des déplacements et pour prendre en compte l’augmentation de l’achalandage des piétons, des cyclistes et du transport en commun».

La première phase du projet est en cours de réalisation et a déjà fait l’objet d’un règlement d’emprunt à hauteur de 10,5 M$ lors de la programmation triennale d’immobilisations 2016-2018. Les travaux, localisés entre Saint-Denis et Christophe-Colomb, visent la revitalisation du quartier par l’agrandissement des trottoirs et un verdissement important de l’artère Jarry Est.

Travaux prévus

La deuxième phase du projet, entre Christophe-Colomb et Rousselot, débutera à la fin de la phase 1, qui devrait s’achever au cours de la prochaine année.

Lors de cette nouvelle phase, des travaux du même type que ceux prévus à la première phase seront réalisés.

Tout le mobilier urbain sera renouvelé et les lampadaires seront dotés de la technologie au LED. Des saillies seront construites aux intersections, des espaces verdis seront aménagés, la sécurité des traverses piétonnes sera revue et l’espace dédié aux piétons augmenté.

La Ville procédera également à la reconstruction des égouts, des aqueducs et des trottoirs. Une conduite de gaz sera aussi déplacée.

Selon ce qui a été possible d’apprendre, les travaux devraient être réalisés entre mai et novembre 2018.