Le week-end de Noël sera une période stressante et cruciale pour plusieurs équipes encore dans la course aux séries de la NFL.

Les scénarios de qualification éliminatoire sont légion à cette époque de l’année. Voici cependant quatre matchs qui auront des impacts majeurs sur l’identité des formations qui se battront pour une chance de gagner le Super Bowl.

Giants c. Eagles, jeudi soir 20h30

Même s’ils ont la deuxième meilleure fiche de l’Association nationale (10-4), les Giants de New York ne sont toujours pas officiellement qualifiés en séries. Cela risque fort de changer ce week-end. Advenant une victoire contre les Eagles, l’équipe d’Odell Beckham Jr. participera aux éliminatoires pour la première fois depuis sa conquête du Super Bowl en 2011.

Ravens c. Steelers, dimanche 16h30

LE duel de la 16e semaine d’activité dans la NFL. Si les Steelers (9-5) battent les Ravens de Baltimore (8-6), à Pittsburgh, ils s’empareront du titre de la section nord de l’Américaine.

Si cela se produit, le sort des Ravens sera entre les mains des Dolphins de Miami. Si la formation floridienne bat les Bills de Buffalo la veille, les Ravens seront éliminés. Sinon, les Ravens auront encore 15% de chances de faire partie des équipes repêchées (wild card), selon l’outil de simulation du New York Times.

En cas de victoire, les chances des Ravens de participer aux séries grimperaient à 66%.

Broncos c. Chiefs, dimanche 20h30

Les Broncos de Denver (8-6) sauront à quoi s’attendre quand ils croiseront le fer avec les Chiefs de Kansas City (10-4). Si les Ravens ou les Dolphins l’emportent la veille, les Broncos seront officiellement éliminés de la course aux séries s’ils perdent contre les Chiefs. Raison de plus pour Von Miller d’aller terroriser Alex Smith.

Lions c. Cowboys, lundi 20h30

Les enjeux sont élevés autant pour les Cowboys de Dallas (12-2) que pour les Lions de Détroit (9-5) dans ce match.

S’ils l’emportent, les Cowboys seront assurés de terminer au premier rang dans la nationale, d’avoir congé en première ronde, en plus de gagner leur titre de section. Les Lions, pour leur part, feraient un grand pas vers le titre de la section nord de la nationale en cas de victoire. Même qu’ils le décrocheraient si les Packers perdent contre les Vikings samedi.