Les semaines se suivent et se ressemblent pour l’Impact de Montréal.

Incapable de maintenir une bonne performance sur l’ensemble d’une demie ou d’un match, la troupe de Mauro Biello s’est encore creusé un trou duquel elle n’a pas été capable de s’extirper cette fois-ci. Malgré un début de match prometteur au stade Saputo, ce sont les Whitecaps de Vancouver qui sont rentrés chez eux avec leurs premiers points sur la route en 2017.

Alors qu’on approche dangereusement du quart de la saison, les troubles identitaires du Bleu-blanc-noir commencent à devenir sérieusement redondants. Cette équipe qui a fait son pain et son beurre avec la contre-attaque la saison dernière tente depuis le début de l’année de se déguiser en équipe de possession, un jeu pour lequel elle n’a pas nécessairement tous les éléments requis. Résultat : on semble pris entre deux eaux, incapable de proposer le jeu et erratique en contre-attaque.

La bonne nouvelle, c’est que l’arrivée imminente de Blerim Dzemaili devrait amener au milieu de terrain montréalais cette dimension manquante dans l’équilibre défensif et surtout dans l’animation offensive. Sa venue est d’ailleurs possiblement la raison pour laquelle Biello et son staff ont opté pour cette tangente tactique en début d’année, afin de préparer le terrain pour leur nouveau joueur désigné.

Non, Dzemaili ne débarquera pas dans la métropole vêtu d’une cape de héros, mais, au-delà de son apport sur le terrain, sa présence saura assurément insuffler une énergie nouvelle à un vestiaire qui semble en manque de réponses.

Reste maintenant à voir combien de temps il faudra à l’international Suisse pour s’adapter à son nouvel environnement. Pour certains joueurs, la transition est immédiate; pour d’autres, elle peut prendre plusieurs semaines, voire des mois. À cet égard, et au-delà des résultats peu probants obtenus jusqu’ici, les ambitions tactiques de Biello et le travail qui a été fait en conséquence depuis le début de la saison pourraient s’avérer payants.

En attendant, le Bleu-blanc-noir devra rapidement trouver des réponses en son sein. Les deux prochains matchs contre des rivaux directs (DC United, à Washington, puis le Columbus Crew, à Montréal) seront cruciaux pour garder la cadence dans une division Est où le portrait final commence tant bien que mal à se dessiner.

Longue absence pour Mancosu

Blessé à la cuisse lors de la défaite aux mains des Whitecaps, l’attaquant de pointe Matteo Mancosu ratera de six à huit semaines d’activité, selon ce que

nous a appris l’entraîneur Mauro Biello, hier.

Un dur coup pour l’Impact, qui perd son référent à une position où la profondeur n’est pas à l’honneur.

En l’absence de l’Italien, Biello a évoqué la possibilité d’utiliser Dominic Oduro devant. Anthony Jackson-Hamel et Nick DePuy suivent le Ghanéen dans la hiérarchie offensive.