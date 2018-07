Il ne faut pas avoir peur de l’eau pour profiter pleinement du nouveau soin Entre deux eaux, que propose depuis le début du mois le Bota Bota. Offert dans la piscine extérieure des jardins, ce soin dans l’eau alterne bercements, étirements, pressions et même immersions pendant 50 minutes dans un savant mélange de méditation, de danse et de massothérapie.

Même s’il ne s’agit pas d’un massage à proprement parler, il faut toutefois s’attendre à une grande intimité avec la thérapeute, qui guide la méditation à grands renforts de contacts physiques et de chants fredonnés.

Le concept, encore peu connu à Montréal, se distingue ainsi des bains flottants en solo.

L’expérience

À notre arrivée à la piscine, la thérapeute s’assure de bien comprendre nos limites. On enfile ensuite des flotteurs pour les cuisses et, muni d’un pince-nez, on entre dans l’eau.

Flottant sur le dos la plupart du temps, les yeux fermés et les oreilles immergées, on entre presque dans une autre dimension; désorienté, on perd la notion du temps. Tous les soucis s’envolent alors qu’on se laisse porter – l’eau permet au corps de se décharger de près de 80% de son poids.

Parce que toute bonne chose a une fin, la thérapeute nous ramène doucement à la verticale après presque une heure de détente. Il est ensuite recommandé de relaxer sur une des chaises longues avant de poursuivre l’expérience thermale.

Le soin Entre deux eaux est offert du lundi au jeudi selon un horaire bien précis : 9h15 ou 10h10. 140$ (ou 270$ en duo), incluant l’accès au circuit d’eaux.