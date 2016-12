Le conseiller municipal Marvin Rotrand a été élu chef intérimaire du parti Coalition Montréal, jeudi, en remplacement de Benoit Dorais.

Rotrand, qui représente le district de Snowdon, siège au conseil municipal de façon ininterrompue depuis 1982.

Celui qui est également vice-président de la STM compte redonner de la visibilité à la formation, tout en s’attaquant aux dossiers du transport en commun et de la diversité culturelle, notamment.

«Nous avons été trop discrets en tant que parti au cours des deux dernières années, a-t-il déclaré par communiqué. Nous travaillerons à promouvoir le transport public et à accélérer le prolongement de la ligne bleue du métro, à rehausser le statut de l’aéroport de Montréal en s’assurant de plus de vols directs internationaux et, enfin, nous souhaitons construire un Conseil municipal moins partisan, plus collégial et basé sur la recherche de solutions »

Fondé en vue de la campagne à la mairie de 2013, Coalition Montréal est la deuxième formation d’opposition à l’Hôtel de Ville, avec trois représentants au conseil municipal.

Outre Marvin Rotrand, on retrouve dans ses rangs Réal Ménard, maire de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et Elsie Lefebvre, conseillère dans Villeray.

M.Dorais occupait ce poste depuis la mort en 2014 du premier chef et fondateur de cette formation politique, Marcel Côté. Le maire de l’arrondissement Sud-Ouest a quitté son poste afin de siéger comme indépendant.