MONTRÉAL — Tourisme Montréal prévoit que le volume de touristes qui visiteront la ville en cette année de 375e anniversaire croîtra de 5,3 pour cent par rapport à 2016 pour atteindre 10,7 millions de personnes, 500 000 de plus que l’an dernier.

L’organisme estime que ces visiteurs engendreront en 2017 des dépenses touristiques de l’ordre de 3,6 milliards $, 8,1 pour cent de plus qu’en 2016.

Tourisme Montréal s’attend à ce que la croissance provienne surtout d’outre-mer, à 7,5 pour cent, et des États-Unis, à 5,7 pour cent.

Grâce à de nouveaux vols directs entre Montréal et les villes chinoises de Pékin et de Shanghaï, il y a eu croissance de 114 pour cent des entrées aux frontières du Québec pour le marché de la Chine entre janvier et novembre derniers. Tourisme Montréal prévoit une autre hausse majeure pour ce marché cette année.

Plus de 175 événements liés au 375e anniversaire de Montréal sont prévus en 2017. De plus d’importants congrès, conférences et événements sportifs contribueront au tourisme d’affaires qui sera très prospère, selon Tourisme Montréal.