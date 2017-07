Le maire de Montréal, Denis Coderre, veut limiter la vitesse à 30 km/h dans toutes les rues locales et résidentielles de la métropole.

D’ici 2018, M. Coderre veut «harmoniser» la vitesse sur l’ensemble de l’île. Alors que les limitations de vitesse, dans les secteurs résidentiels, sont des compétences des arrondissements, le maire de Montréal veut «s’assurer qu’on fasse la même chose».

«Faut qu’il y ait de la cohérence, a clamé Denis Coderre, mardi, au cours d’une conférence de presse, qui a cité en exemple les mesures prises sur le Plateau–Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie, Hochelaga-Maisonneuve et Verdun. Si vous avez une place où c’est 40 km/h, une place où c’est toute 30km/h, puis ça retombe à 50 km/h. Ça n’a pas de bon sens.»

17 En 2016, 15 cyclistes et 2 piétons ont perdu la vie à Montréal dans le cadre d’une collision avec un véhicule. En 2015, 14 décès (11 piétons et 3 cyclistes) avaient été constatés.

Tout comme les zones scolaires et les terrains de jeu, toutes les rues locales résidentielles devraient voir leur vitesse réduite à 30 km/h. La totalité du secteur du Vieux-Montréal subirait également le même sort et une limite de 20km/h pourrait être imposée sur certaines rues, comme la rue Saint-Paul. Les rues commerciales étroites, avec une seule voie de circulation, comme l’avenue du Mont-Royal et la rue Masson, seraient elles-aussi concernées par cette mesure.

Plusieurs secteurs industriels, à l’image des boulevards Lacordaire, Maurice-Duplessis, Viau et Saint-Michel, ainsi que l’avenue Christophe-Colomb, passeraient eux de 50 à 40 km/h. En revanche, l’avenue Papineau et le boulevard Henri-Bourassa conserveraient leur limitation actuelle.

Un budget de 2M$ est prévu par la Ville.

Plus de détails à venir.