Bien qu’il soit déjà bien installé, l’hiver arrivera officiellement le mercredi 21 décembre 2016 à 5h44 du matin. Ce sera la journée la plus courte et la nuit la plus longue de l’année, alors que le soleil sera à son plus bas dans le ciel.

Mais bonne nouvelle pour ceux à qui la lumière fait cruellement défaut, les journées recommenceront à allonger dès le lendemain, à raison de quelques secondes par jour.

«Le gain de temps d’ensoleillement est toutefois plus marqué près de l’équinoxe en mars, explique Marc Jobin, astronome au Planétarium Rio Tinto Alcan. Les journées allongent alors très rapidement, jusqu’à trois minutes de plus par jour. La journée du solstice de décembre a vraiment la durée d’ensoleillement qui est la plus courte».

Le phénomène tient à la position de la Terre sur son orbite autour du Soleil, explique le spécialiste, le solstice de décembre étant le moment où le pôle Nord est incliné au maximum à l’opposé du Soleil.

Après les grands froids qui ont frappé la province, Environnement Canada prévoit une journée généralement douce avec quelques flocons ce mercredi.

La durée du jour du 21 décembre variera en fonction de la latitude. À Montréal par exemple le soleil se lèvera à 7h31 pour se coucher à 16h13 alors qu’à Québec le soleil se lèvera plutôt à 7h27 et se couchera à 15h59.

À l’opposé le solstice de juin est la journée la plus longue et la nuit la plus courte de l’année.