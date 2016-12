La Granbyenne Mélina Roberge, accusée d’avoir importé 95 kilos de cocaïne, n’échappera pas à la justice. Elle devra subir un procès en Australie, rapporte le site News.com.au.

Selon ce média australien, le magistrat Robert Williams, de la cour criminelle locale de Sydney, en a fait l’annonce, tard mardi soir, heure du Québec. Il juge que les éléments qui ont été présentés en preuve par la Couronne, la semaine dernière, sont suffisants pour supporter la tenue d’un procès contre Mélina Roberge.

Le juge Williams souligne que la Couronne a construit une forte preuve circonstancielle contre la jeune femme de 23 ans, rapporte News.com.au.

«Il est clair qu’il y avait une grande quantité de cocaïne qui était gardée dans la cabine partagée par Mmes (Isabelle) Lagacé et (Mélina) Roberge», a dit le juge Williams, dont les propos sont rapportés par News.com.au.

Le magistrat souligne qu’il est hautement improbable qu’une autre personne que les accusées Roberge et Lagacé ait dissimulé la valise remplie de cocaïne sous le lit.

«La cabine était étroite. Les valises étaient imposantes. Tous les autres bagages de la cabine étaient vides, poursuit le juge Robert Williams. Il est aussi évident que les deux accusées ont partagé la cabine durant au moins 39 jours.»

Les caméras de surveillance du paquebot démontrent qu’aux escales, les deux femmes étaient ensemble. Elles étaient également accompagnées d’André Tamine, l’autre accusé.

La cocaïne trouvée dans la cabine d’Isabelle Lagacé et de Mélina Roberge était emballée de façon similaire que les autres paquets découverts. La substance avait sensiblement la même pureté que les autres colis illégaux.

Enfin, le juge a rappelé que les deux jeunes femmes ont partagé la même adresse courriel, qu’elles ont embarqué sur le bateau de croisière ensemble le 20 juillet et que leurs contacts d’urgence pour la croisière étaient les mêmes.

Mélina Roberge passera le temps des Fêtes en détention, en Australie. Elle sera de retour en cour le 3 février pour la suite des procédures judiciaires.

Si elle est reconnue coupable, la Granbyenne risque une peine d’emprisonnement à vie en Australie.

Ignorance

Mélina Roberge a subi son enquête préliminaire la semaine dernière. Son avocate, Me Ragni Mathur, a tenté de plaider l’ignorance de sa cliente. Me Mathur a soulevé le fait que Mélina Roberge ne devrait pas être citée à procès parce qu’elle est coupable par association (avec Isabelle Lagacé) dans cette affaire.

La preuve présentée au tribunal australien par la Couronne a démontré que 29 kg de cocaïne ont été découverts dans la cabine partagée par Mélina Roberge et Isabelle Lagacé, à bord du MS Sea Princess. Le paquebot faisait la liaison New York-Sydney, via Tahiti.

Dans celle occupée par André Tamine, un Montréalais de 63 ans, la balance de la cocaïne, soit près de 70kg, a été découverte. La drogue était répartie dans trois valises distinctes.

Les deux autres accusés

La semaine dernière, Isabelle Lagacé, une jeune femme de 28 ans de Longueuil, a enregistré un plaidoyer de culpabilité, renonçant ainsi à son droit de subir son enquête préliminaire. Elle connaîtra sa sentence le 3 février prochain. Elle risque l’emprisonnement à perpétuité en Australie.

Quant au Montréalais André Tamine, également accusé d’importation commerciale de cocaïne, il a renoncé à subir son enquête préliminaire. Il reviendra lui aussi devant la justice australienne le 3 février 2017. Les détails des accusations qui pèseront contre lui à son procès seront présentés.

Mélina Roberge, Isabelle Lagacé et André Tamine sont accusés d’importation commerciale de cocaïne. Ils sont détenus depuis leur arrestation, le 28 août dernier. La peine maximale reliée à cette infraction criminelle est l’emprisonnement à perpétuité.