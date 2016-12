Huit personnes ont été arrêtées par la Sûreté du Québec (SQ), le mercredi 21 décembre, à la suite de neuf perquisitions en lien avec le trafic de cocaïne.

Plus de trente policiers ont participé à cette opération qui s’est déroulée avec la participation de l’Escouade régionale mixte – Montérégie et du Service de police de la ville de Châteauguay.

«On parle d’un réseau de trafiquants de cocaïne à Salaberry-de-Valleyfield, Saint-Anicet et Beauharnois, mentionne Joyce Kemp, responsable aux communications à la SQ. Nous avons perquisitionné dans cinq résidences, deux véhicules et deux établissements licenciés.»

Les suspects, cinq hommes âgés de 17 à 53 ans et trois femmes âgées de 44 à 46 ans comparaîtront aujourd’hui au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield, où ils pourraient faire face, entre autres, à des accusations de possession de stupéfiants et possession en vue de faire le trafic de cocaïne, de possession de biens criminellement obtenus et des accusations en lien avec des armes à feu.

Les présumés trafiquants devraient comparaître dans les prochaines heures. Notons que l’enquête a été initiée il y a environ un mois à la suite du travail effectué par les enquêteurs.