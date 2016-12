Huai Guo Li, 59 ans, de Carignan, est accusée d’avoir aidé ou encouragé une ou plusieurs personnes à entrer illégalement au Canada. Elle fait aussi fait face à trois chefs d’accusation pour complot.

Quatre autres personnes et elle ont été arrêtées après que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la Gendarmerie royale du Canada(GRC) et Service de police mohawk d’Akwesasne (SPMA) aient exécuté des mandats de perquisition dans des résidences situées au Québec et en Ontario, le 20 octobre.

Leur arrestation est survenue à la suite d’une enquête de sept mois sur une opération de passage de clandestins dans la région de Cornwall-Massena, dans le cadre du projet Oinertia. Ce dernier est une enquête conjointe à laquelle participaient ASFC, la GRC, le SPMA et le Groupe de travail sur l’exécution et la sécurité à la frontière de Massena. Elle portait sur le passage clandestin de ressortissants étrangers vers le nord et le sud dans la région de Cornwall, en Ontario, de Saint-Régis, au Québec, et de Massena, dans l’État de New York.