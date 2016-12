MONTRÉAL — La tempête qui a enveloppé de neige le sud-ouest du Québec au cours de la journée de jeudi déferle encore sur certaines régions.

Selon Environnement Canada, des avertissements de tempête hivernale étaient toujours en vigueur aux premières heures vendredi pour les régions de l’Estrie, de Charlevoix, de Québec, en Beauce, au Saguenay, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord notamment.

Selon Robert Michaud, météorologue à Environnement Canada, les plus fortes précipitations de cette tempête doivent s’abattre sur Charlevoix, la Gaspésie et la Côte-Nord au cours de la nuit, ainsi qu’en matinée vendredi.

Jusqu’à 50 centimètres sont attendus dans Charlevoix et dans les Chics-Chocs en Gaspésie.

Environnement Canada prévoit aussi des accumulations allant de 25 à 35 centimètres de neige sur le centre du Québec.

Ce système dépressionnaire arrive de la côte Est des États-Unis, a précisé M. Michaud.

À Montréal, les précipitations étaient terminées jeudi en soirée, et la visibilité est ainsi bonne sur les routes selon Transport Québec.

Dans la région métropolitaine, les chaussées sont dégagées, par contre sur la Rive-Sud et sur la Rive-Nord, certaines chaussées demeuraient enneigées jeudi soir.

La visibilité était réduite jeudi soir sur les routes dans la région de Québec et il y avait présence de lames de neige sur plusieurs routes dans Chaudière-Appalaches. Dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord, plusieurs routes demeurentenneigées.

Transport Québec rappelle aux automobilistes de conserver une distance sécuritaire avec la machinerie de déneigement en raison des nombreux angles morts de ces véhicules.

Plus tôt dans la journée jeudi, le service de transport par autocar Orléans Express a annoncé par communiqué que tous ses départs étaient donc «conditionnels» et que plusieurs annulations, retards et interruptions de parcours étaient à prévoir.

Ainsi, les correspondances, dont celles avec d’autres transporteurs, ne sont plus garanties par l’entreprise jusqu’à nouvel ordre.