MONTRÉAL — Neige et verglas sont encore au menu pour le Québec, mardi et mercredi.

Si Montréal sera relativement épargnée, avec 5 centimètres de neige et un peu de pluie verglaçante, Québec et l’est de la province seront plus touchés.

Ainsi, entre 10 et 15 centimètres de neige devraient s’abattre sur ces régions mardi.

La pluie verglaçante sera surtout concentrée en Outaouais et dans les Basses-Laurentides.

Mercredi, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord devraient être balayés par une autre dépression en provenance de la côte est américaine. Une vingtaine de centimètres de neige supplémentaires pourraient s’accumuler au sol.