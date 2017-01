MONTRÉAL — Les salles d’urgence de deux hôpitaux de Montréal, soit Maisonneuve-Rosemont et Santa Cabrini, sont débordées et la population est invitée à éviter de s’y rendre, dans la mesure du possible.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal constate un achalandage anormalement élevé.

Le CIUSSS tient à rappeler qu’à moins d’un problème aigu et grave, des solutions de rechange existent pour consulter un professionnel de la santé rapidement. Le public est donc encouragé à avoir recours au réseau de cliniques sans rendez-vous ou encore, pour des questions, à faire appel à la ligne Info-Santé-811.