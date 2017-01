Le membre fondateur du mouvement Faut qu’on se parle Gabriel Nadeau-Dubois ne se lancera pas en politique et ne fera pas de sortie publique sur son avenir avant la publication du bilan de sa tournée de consultations citoyennes.

Sollicité depuis le départ de Françoise David de son poste de députée de Gouin, M. Nadeau-Dubois s’est dit sincèrement touché. «J’ai lu et entendu les commentateurs évoquer mon nom pour y succéder dans Gouin. Je suis touché par le fait que plusieurs d’entre vous m’écrivent directement pour m’encourager à me lancer», a-t-il écrit sur Facebook.

De retour de vacances dimanche, M. Nadeau-Dubois a tenu à faire une mise au point par rapport à la publication d’un article de La Presse canadienne. «Mais me voyais-je le faire dans un parti politique ou au sein des mouvements sociaux? Je me posais la question lorsque j’ai accordé cette entrevue, et je me la pose toujours. Ma réflexion se poursuit.»

Dans sa publication Facebook, l’ex-leader étudiant a précisé qu’il ne ferait pas part de ses intentions quant à une carrière en politique avant la publication du bilan de la tournée Faut qu’on se parle à la mi-février. «Une chose est sûre : tant et aussi longtemps que la dernière page de l’aventure Faut qu’on se parle n’aura pas été tournée, je ne prendrai aucune décision et n’accorderai aucune entrevue sur la question», souligne-t-il.