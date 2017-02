MONTRÉAL — C’est lundi que débute au Québec la 18e campagne « J’arrête, j’y gagne! », un défi de six semaines sans tabac.

Les intéressés peuvent s’inscrire au «defitabac.ca».

La porte-parole de la campagne, la docteure Christiane Laberge, soutient que plus des deux tiers des participants réussissent ce défi grâce à une panoplie d’outils tels qu’une ligne d’appel et une application mobile. Des courriels d’encouragement et une communauté Facebook apportent un certain soutien aux participants qui veulent «écraser».

Selon l’organisme derrière cette initiative, Capsana, près de 1,5 million de Québécois fument toujours et 60 pour cent d’entre eux souhaitent renoncer à la cigarette.