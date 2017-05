En 1991, la série américaine Twin Peaks s’achève après seulement deux saisons, à la grande déception des fans. L’émission réalisée par David Lynch et Mark Frost sur les mystères d’une ville imaginaire est devenue en quelques années une série ultra-culte. Elle revient dès dimanche sur Showtime pour une troisième saison très attendue. Un retour arrivant après quelque 25 ans de silence, comme l’avait promis un des personnages…

Il était une fois Twin Peaks…

Twin Peaks, État de Washington, début des années 1990. Le cadavre de la jeune et adorée Laura Palmer (Sheryl Lee) est retrouvé nu et enveloppé dans du plastique au bord d’un lac. Pour retracer son assassin, l’agent spécial du FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan) est envoyé sur place. Avec l’aide du shérif Harry Truman (Michael Ontkean) et de l’équipe policière locale, il mène l’enquête. Au fil des épisodes, l’agent Cooper se rend compte que Laura Palmer n’était pas celle que tout le monde croyait et qu’une bonne partie des habitants de Twin Peaks cachent de nombreux secrets… (Si ce speech ne vous donne pas envie… on jette l’éponge!)

25 ans après?

«I’ll see you again in 25 years.» En 1991, lors de l’épisode final de Twin Peaks, [ATTENTION DIVULGÂCHEUR!] Laura Palmer, installée dans un fauteuil rouge de la «Loge noire», a promis à l’agent du FBI Dale Cooper de le revoir 25 ans plus tard. C’est en réalité 26 années après la fin de l’émission que la saison 3 est finalement amenée à sortir. Un détail que

les fans n’hésitent pas à détourner.

Le retour de Lynch

La saison 3 de Twin Peaks signe le retour dudit maître David Lynch. Depuis son dernier long métrage, Inland Empire, réalisé il y a plus de 10 ans, et hormis la réalisation de quelques courts métrages, le réalisateur était quasiment au point mort ces dernières années. Cette saison 3 de Twin Peaks, Lynch la considère «comme un film, a t-il affirmé lors d’une conférence. Les gens feront l’expérience d’un film en plusieurs parties […] Je me suis souvent interrogé sur ce monde magnifique et ses personnages [au cours des 20 dernières années]. Et puis Mark [Frost] m’a demandé si je voulais y retourner. C’est ce qui nous a relancés.»

Pourquoi c’est culte?

Hormis un scénario haletant et des personnages tous aussi intéressants et complexes les uns que les autres, Twin Peaks est surtout une série qui a bouleversé le rapport entre cinéma et télévision. Dans les années 1990, lors de sa sortie, beaucoup en parlaient comme d’une revanche de l’art sur le commerce, et on a pu assister à une diffusion à la télévision d’une série aux airs incontestablement cinématographiques. D’ailleurs, la nouvelle saison sera inaugurée à Cannes.

Entre l’univers complètement atypique de Lynch, son mélange de genres (entre le drame, la comédie, le soap opera) et les compositions musicales d’Angelo Badalementi (qui a d’ailleurs gagné un Grammy pour la version instrumentale du générique), Twin Peaks est une série-culte unique en son genre. Et pour ceux qui ne l’ont pas encore vue – et qui comptent la regarder –, vous comprendrez pourquoi elle est surnommée la «mère» de vos séries préférées.

Disparitions et nouvelles têtes chez les acteurs

Après 26 ans, il est (malheureusement!) difficile pour les réalisateurs de réunir l’intégralité du casting initial. Beaucoup d’acteurs sont morts : Frank Silva jouant Bob, Jack Nance interprétant Pete Martell, Catherine E. Coulson alias «La dame à la bûche» ou encore Don S. Davis jouant Major Briggs. Certains ont eu le temps de participer au tournage de la saison 3 avant leur mort, comme Miguel Ferrer, l’agent du FBI Albert Rosenfield, ou même Warren Frost, le Dr Hayward, joué par le père de Mark Frost.

On retrouvera néanmoins une bonne partie des personnages principaux : Dale Cooper, Laura Palmer, Harry Truman, Audrey Horne (Sherilyn Fenn), Leland Palmer (Ray Wise), James Hurley (James Marshall), Shelly Johnson (Mädchen Amick) et bien d’autres…

De nouveaux acteurs feront également leur entrée dans la série : Naomi Watts, Monica Bellucci, Laura Dern, Amanda Seyfried, Jennifer Jason Leigh, Jim Belushi, Ashley Judd, Sky, Ferreira Michael Cera, Tim Roth… une belle brochette!

À Montréal

Les fans de Twin Peaks et de David Lynch sont invités dimanche, 21 h, à la Taverne Cobra (au 6584, boulevard Saint-Laurent) pour regarder le premier épisode (en anglais) de la saison 3, qui durera 2 heures. Plus de 600 personnes sont intéressés par l’événement sur Facebook alors arrivez en avance! Les épisodes seront diffusés en français à partir du 19 septembre, à 20 h, sur Super Écran.

Pour en savoir davantage sur les mystères de Twin Peaks, quelques lectures et un film.