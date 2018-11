Pierre Allard, artiste militant et co-fondateur de l’Action terroriste socialement acceptable (ATSA), est décédé d’un cancer généralisé.

Annie Roy, sa compagne de vie avec qui il a fondé l’ATSA en 1997, l’a annoncé hier via Facebook.

«Mon compagnon, dans la vie et dans la création, grand artiste aimé et apprécié de tous, mon gentil pirate, combattant pour la paix avec l’art et l’amour comme seule arme, tu es parti trop vite», a-t-elle écrit. Son cancer n’avait été diagnostiqué que mercredi dernier.

L’ATSA, qui crée des oeuvres dans l’espace public sur plusieurs problématiques sociales comme la surconsommation et l’itinérance, compte poursuivre ses activités.

Œuvrant aussi dans le monde du cinéma, Pierre Allard a notamment travaillé sur les plateaux des films Cosmos, 2 secondes et Un crabe dans la tête.