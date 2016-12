L’élection de Valérie Plante comme nouvelle cheffe de Projet Montréal apporte son lot de changements dans l’équipe des élus de ce parti. Ainsi, Émilie Thuillier n’est plus leader de l’opposition officielle depuis le 14 décembre.

C’est Mme Thuillier qui a quitté son poste. «J’ai offert à la nouvelle cheffe d’offrir le poste de Leader à une autre personne si elle le jugeait opportun», a-t-elle indiqué à TC Media. C’est François Limoges, anciennement Leader adjoint, qui a été nommé pour la remplacer.

«Après une course à la chefferie, il faut calmer certaines tensions, a expliqué Mme Thuillier. Entre Mme Plante et moi, il y a une confiance réciproque, si bien que je lui ai donné toute la latitude possible dans son nouveau rôle de cheffe.»

Mme Thuillier, conseillère d’Ahuntsic, était devenue le 12 août 2015 Leader de l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal, à la suite du départ de Marc-André Gadoury, conseiller de ville dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, qui avait rejoint le parti du maire Denis Coderre.