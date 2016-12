Plus de 400 familles aidées pour Noël

Des cadeaux pour tous En plus des produits alimentaires, le SNAC offre des jouets aux enfants. C’est Pause-famille qui a pris en charge ce volet. «C’est grâce aux dons dans les écoles que nous avons pu avoir des jouets», souligne Mme Comtois. Chez Pause-famille, c’est Marcia Campillo qui coordonne cette distribution. Des dizaines de jouets ont pu être collectés, des vieux et des neufs. «Nous avons nettoyé les jouets et nous les avons classés selon le genre et les âges», observe Mme Campillo. La connaissance du sujet a été aussi une aide substantielle pour le SNAC. «Ce sont des spécialistes, observe Louise Donaldson, directrice adjointe du SNAC. Ils savent quel jouet convient à quel enfant et les parents sont ainsi guidés dans le choix d’un jouet qui sera plus intéressant pour l’enfant.»