Une pétition pour un bus qui longe Fleury

Depuis trois semaines une pétition a été mise en ligne pour demander à la Société de transport de Montréal (STM) de réserver une ligne de bus qui traverse la rue Fleury, du boulevard Saint-Michel à la place Meilleur.

Actuellement, deux lignes de bus desservent la rue Fleury sur laquelle se trouvent deux artères commerciales d’Ahuntsic, la Promenade Fleury et FLO, Fleury Ouest.

La 140 longe la rue entre le boulevard Pie IX et Lajeunesse alors que la 180 relie les rues Berri et Hogue. En fait, chacune des deux lignes fait un bout de Fleury et c’est en changeant de bus que l’on peut faire le -rajet au complet.

«Je suis bénévole à l’hôpital Fleury et un jour quand j’ai terminé mes heures, je me suis promené sur Fleury, j’ai fait des courses. Avec mes sacs pleins les bras, je me suis dite je vais prendre le bus, raconte Élaine Bissonnette qui a lancé la pétition. J’ai pris la 180 pour me rendre chez moi, mais à la rue Berri, il a fallu que je change et courir attraper la 140. Malheureusement, il était parti une minute plus tôt et il m’a fallu attendre 10 minutes.»

Elle trouve la situation aberrante. «Sur la rue Sauvé et sur le boulevard Henri-Bourassa, il y a bien des bus qui longent les rues sur toute la longueur de l’arrondissement, pourquoi pas sur Fleury?», se demande-t-elle.

Nathalie Goulet, conseillère d’Ahuntsic, est au courant de cette pétition. «Depuis huit ans qu’elle est élue, Émilie Thuillier se bat pour qu’il y ait une ligne qui longe la rue Fleury en entier», assure Mme Goulet.

Elle rappelle toutefois que ce n’est pas les élus qui décident des lignes de bus. «Une telle demande de citoyens serait un appui certain aux représentations que nous ferons devant la direction de la STM», dit-elle.

Il faut savoir que les lignes de bus en questions rejoignent la station de métro Sauvé et couvrent d’autres rues de l’arrondissement, en plus de Fleury. «Il est certain que les circuits des lignes de bus sont décidés après des analyses et des études, mais il y avait aussi un blocage au niveau de l’administration précédente. Les choses ont changé à présent», souligne Mme Goulet.

Une rencontre entre les élus de la Ville et le président de la STM est prévue dans les jours à venir. «La situation de la rue Fleury sera sur la table», promet Mme Goulet.

Pour consulter la pétition Relier Fleury est et ouest en autobus.