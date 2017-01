De glace et de feu à la Pointe-Nord

Pour une huitième année, l’Esplanade de la Pointe-Nord accueillera gratuitement jeunes et moins jeunes pour une soirée de patinage aux flambeaux le vendredi 3 février.

Contrairement aux années précédentes, les flambeaux artificiels feront place aux cracheurs de feu de la troupe Carnaval Abraxas pour illuminer l’Esplanade.

«On avait envie d’innover et de proposer autre chose aux participants, mais tout sera fait de façon très sécuritaire», assure le chargé de communications à l’arrondissement de Verdun, Samuel Dion.

Des chocolats chauds seront offerts gratuitement pour les patineurs. «Notre objectif, c’est d’inciter les gens à bouger et à profiter des espaces publics l’hiver. On veut qu’ils puissent redécouvrir et s’approprier l’Esplanade, qui est un super bel endroit», fait valoir M. Dion.

L’activité, initialement proposée pour les résidents de Verdun, est néanmoins inclusive et ouverte à tous. Elle débutera à 19 h.