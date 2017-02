60 000$ de plus pour des travaux d’aqueduc

Des erreurs de conception et l’ajout d’un bouclage de la conduite d’aqueduc engendrent une dépense additionnelle d’environ 60 000$ pour les travaux de réfection des infrastructures d’égout, d’aqueduc et de voirie sur la rue Saint-Antoine, entre la 13e et la 16e Avenue, à Lachine.

Les coûts supplémentaires seront assumés par la Direction de la gestion stratégique des réseaux d’eau (DGSRE). La Ville de Montréal a autorisé la dépense lors du conseil du 23 janvier dans le but de permettre la fin des travaux.

Les conduites d’aqueduc et d’égout incluant notamment les entrées de service, les bornes-fontaines et les puisards sont en voie d’être remplacés. Le chantier de Pavages d’Amour, débuté le 23 août, est presqu’entièrement complété.

La valeur du contrat est passée de 665 000$ à plus de 725 000$. Environ 33 000$ pourront être admissibles à une subvention du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). Un emprunt net de 22 000$ devra être assumé par la ville-centre.

Erreurs

L’arrondissement de Lachine a constaté trois erreurs de conception, en septembre, lors de la consultation des plans et devis, réalisés par Cima+ pour 111 000$. Le diamètre et la position des conduites d’égout et d’aqueduc ne correspondaient pas aux plans pour soumission.

Les travaux sont réalisés dans un secteur névralgique de Lachine, puisqu’ils engendrent la fermeture complète de la rue Saint-Antoine, devant l’Hôpital de Lachine. Les plans et devis n’incluaient pas l’accès au stationnement de l’hôpital en tout temps, tel que demandé.

La somme qui sera réclamée à la firme d’ingénierie reste encore à déterminer. Les honoraires professionnels pour les corrections des documents contractuels sont cependant à sa charge.

Ajout

Après le début des travaux, la DGSRE a demandé l’ajout d’un bouclage sur le réseau. Lors de vérifications, les inspecteurs ont constaté que la pression d’eau était insuffisante pour répondre aux besoins du Service de sécurité incendie.

Une modification sera effectuée sur la conduite existante de 30 cm.

L’ensemble des travaux dans le secteur devrait être complété au printemps.