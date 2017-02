S’unir pour briser les préjugés

Un groupe de citoyens de Lachine souhaite mettre en place une nouvelle tradition en mémoire des six victimes de la fusillade survenue au Centre culturel islamique de Québec, à la fin janvier. Tous les derniers dimanches du mois, en après-midi, un rassemblement est prévu au Parc Stoney Point, à Lachine, pour faire tomber les préjugés.

Un mois après l’attentat de Québec, une vingtaine de personnes ont répondu à l’invitation, dimanche dernier. «On veut démontrer qu’on est tous pareil, tout en leur offrant notre appui», soutient l’organisateur de l’événement, Pierre Côté.

Le maire Claude Dauphin a tenu à appuyer cette démarche citoyenne en faisant acte de présence. «Avec tout ce qu’on a vécu dans les dernières semaines, c’est important d’être là en solidarité. Il faut éviter la haine», indique-t-il.

Ouverture d’esprit

Pierre Côté veut mettre sur pied le comité Nous sommes tous nous/We are All Us, représenté par toutes les communautés, confessionnelles ou non.

«Il va y avoir de six à huit représentants, autant de femmes que d’hommes», explique le Lachinois.

En plus de faire de la sensibilisation, ce groupe aura comme mission d’identifier des solutions pour encourager la discussion, notamment chez les jeunes.

Le président de la Mosquée Dorval, Mehmet Deger, se joint à ce mouvement. Il note une meilleure ouverture. «Une soixantaine de personnes sont venues à la mosquée depuis l’attentat pour obtenir de l’information», estime-t-il.

Le lieu de culte accueille une vingtaine de musulmans en moyenne chaque jour.