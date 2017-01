Pancartes et lampions à la main, une centaine de personnes de Dorval, voire tout l’Ouest-de-l’Île, ont voulu offrir leur sympathie et leur soutien envers les musulmans de la province, touchés par la fusillade au Centre culturel islamique de Québec qui a fait six morts et plusieurs blessés, dimanche. La vigile de lundi soir a été forte en émotion.

«On est venu démontrer qu’on ne tolère pas un tel acte et qu’on est solidaire avec nos frères et nos sœurs musulmanes», a indiqué Richard Drapeau, un citoyen accompagné de sa femme et ses deux filles.

Au lendemain de l’attentat, la Mosquée Dorval a ouvert ses portes à toute la communauté. Si l’événement devait au départ avoir lieu à l’extérieur, le président, Mehmet Deger, a tenu à réunir petits et grand sous un même toit.

«Aujourd’hui, il n’y a pas de différence entre toutes les personnes ici. Nous avons réussi à toucher l’humanité derrière l’inhumanité d’hier soir», assure une des organisatrices de la soirée, Sheila Laursen, membre de la Summerlea Refugee Support Coalition.

Des discours, des chants et des témoignages ont touché le cœur de chacun. «Nous avons accueilli une famille de réfugiés syriens il y a plus d’un an. C’est important pour moi d’être ici ce soir pour montrer que chaque petit geste peut avoir de grandes répercussions», raconte, la larme à l’œil, Natasha Woytiuk, de Pointe-Claire.

Depuis 2012, la Mosquée de Dorval a accueilli cinq familles et fait présentement des démarches pour en soutenir neuf autres. «C’est très émouvant, très touchant. Le peuple canadien, québécois, veut la paix, pas la guerre», conclut M. Deger.

Des fleurs, des toutous et des bricolages faits par les enfants ont été déposés dans la mosquée comme symbole de l’unité vécue lors de la vigile.