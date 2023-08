Le renouvellement de votre vignette de stationnement arrive rapidement

À Montréal, les vignettes de stationnement pour résidents sont valides jusqu’au 30 septembre de l’année suivante et il faut toujours procéder à leur renouvellement avant la date d’expiration pour continuer de stationner un véhicule dans une place réservée. Or, il ne reste plus que trois semaines pour procéder au renouvellement annuel par la poste et recevoir la vignette à temps.

Même si la demande de renouvellement est en cours de traitement, il n’est pas permis de stationner son véhicule avec une vignette expirée. C’est pourquoi il faut planifier sa demande plusieurs semaines à l’avance.

La date à retenir pour le renouvellement par la poste est celle du dernier vendredi du mois d’août. Passé ce jour, il faut se rendre dans l’un des bureaux d’arrondissement avec les copies des pièces justificatives afin d’obtenir une nouvelle vignette en quelques minutes. Les documents à apporter sont le certificat d’immatriculation du véhicule, le certificat d’assurance automobile, une preuve de résidence, une photo de la plaque d’immatriculation pour les véhicules hybrides rechargeables ou à pile hydrogène, ainsi que le plus récent avis de cotisation provincial pour les personnes à faible revenu.

La vignette pour résident est disponible partout à Montréal, sauf à Montréal-Nord et à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Elle permet de stationner un véhicule dans une zone délimitée. Pour obtenir une vignette, il suffit d’en faire la demande.

Les résidents de tous les arrondissements doivent renouveler leur vignette de stationnement chaque année, à l’exception de ceux de Pierrefonds-Roxboro, où la vignette est valide trois ans.