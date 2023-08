En route vers la grande finale des Mardis cyclistes de Lachine

Préparez-vous pour un événement plein d’adrénaline: la grande finale des Mardis Cyclistes de Lachine se tiendra mardi prochain. Les spectateurs peuvent s’attendre à une compétition des plus relevées pour sacrer un nouveau champion dans toutes les catégories.

Lors de la neuvième et avant-dernière étape, c’est Olivier Brisebois de l’équipe Cannondale/Echelon qui a remporté la victoire. Ainsi, il a renforcé sa position en tête du classement avec un confortable coussin de 104 points. Chez les femmes Senior et Junior, Victoria Dupont de ECF-Communimed p/p Davelo a aussi réussi à se démarquer. Du côté des Cadets U17, Gabriel Tilli a conquis le podium de justesse. Il reste au sommet du classement malgré une victoire échappée de peu.

Quant à la catégorie des moins de 15 ans, Charles-Alexandre Veilleux du CC Boucherville et Sandrine Veilleux dominent largement le cumulatif. On peut alors s’attendre à un spectacle final grandiose.

Pour rappel, lors de la dernière course, Olivier Brisebois, Nicolas Côté et Francis Izquierdo-Bernier ont décroché les trois premières places chez les hommes. Chez les femmes, le podium a été occupé par Victoria Dupont, Fanny Brosseau et Elissa Proulx. Chez les Cadets U17, Gabriel Tilli, Justin Demers et Akim Roy ont fait partie des trois premiers.

Comme toujours, le spectacle sera notamment accompagné de maïs à volonté, de barbe à papa pour les enfants et d’une excellente cantine avec ses savoureux hot-dogs et sa poutine inégalable. Des surprises sont également au programme. On vous y attend en grand nombre dès 17h pour cette dixième et dernière étape des Mardis Cyclistes de Lachine 2023.